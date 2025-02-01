«Добро пожаловать в центр нашего мира - Тове Джейн Макдауэлл», - написала написали с соцсетях актриса и ее муж.
Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз стала матерью благодаря суррогатному материнству
Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз стала матерью при помощи суррогатного материнства.
35-летняя актриса поделилась новостью в совместном с супругом, режиссером Чарли Макдауэллом, посте у себя в Instagram.
«Добро пожаловать в центр нашего мира — Тове Джейн Макдауэлл», — написала пара.
«Словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути», — добавили родители.
Пост сопровождался фотографией дочери, спящей рядом с одеялом, на котором было написано ее имя.
В конце сообщения говорилось «Мы любим тебя до самой луны и обратно».
Днем Ранее Лили Коллинз поздравила с днем рождения своего отца, музыканта Фила Коллинза.
«От звезды западного побережья до сцены Вест-Энда и повсюду между ними — я так благодарна за то, что могу быть рядом с тобой, за твою поддержку, пережитые моменты и ту любовь, которую мы делим и будем продолжать делить», — написала Коллинз в Instagram.
Она сопроводила пост фотографиями, на которых они запечатлены вместе, в том числе на церемонии вступления ее отца на Голливудскую аллею славы в 1999 году, когда актрисе было всего 10 лет.
Коллинз родилась в Гилдфорде на юге Англии, а выросла в Лос-Анджелесе. Она начала актерскую карьеру в юном возрасте.
В 2020 году Лили Коллинз начала играть роль американского маркетолога Эмили Купер в романтическом комедийном сериале Netflix «Эмили в Париже», что принесло ей всемирную популярность.
Сериал рассказывает о жизни Купер, которая работает в парижском рекламном агентстве. В четвертом сезоне, который вышел в прошлом году, Эмили переезжает в Рим, чтобы открыть новый офис.
Сериал продлили на пятый сезон, но место съёмок пока не объявлено.
В прошлом году Коллинз дебютировала на сцене Вест-Энда в спектакле «Барселона».
В романтическом триллере Коллинз сыграла американскую туристку, у которой случился роман на одну ночь с красавцем испанцем, сыгранным Альваро Морте из телесериала Money Heist.
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