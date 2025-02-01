Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз стала матерью благодаря суррогатному материнству

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз стала матерью при помощи суррогатного материнства.

35-летняя актриса поделилась новостью в совместном с супругом, режиссером Чарли Макдауэллом, посте у себя в Instagram.

«Добро пожаловать в центр нашего мира — Тове Джейн Макдауэлл», — написала пара.

«Словами не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути», — добавили родители.

Пост сопровождался фотографией дочери, спящей рядом с одеялом, на котором было написано ее имя.

В конце сообщения говорилось «Мы любим тебя до самой луны и обратно».

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл Фото: Getty Images

Днем Ранее Лили Коллинз поздравила с днем рождения своего отца, музыканта Фила Коллинза.

«От звезды западного побережья до сцены Вест-Энда и повсюду между ними — я так благодарна за то, что могу быть рядом с тобой, за твою поддержку, пережитые моменты и ту любовь, которую мы делим и будем продолжать делить», — написала Коллинз в Instagram.

Она сопроводила пост фотографиями, на которых они запечатлены вместе, в том числе на церемонии вступления ее отца на Голливудскую аллею славы в 1999 году, когда актрисе было всего 10 лет.

Коллинз родилась в Гилдфорде на юге Англии, а выросла в Лос-Анджелесе. Она начала актерскую карьеру в юном возрасте.