Главы МИД пяти арабских стран выступили против переселения жителей сектора Газа, предложенного Дональдом Трампом. По данным ООН, в Иордании уже проживают 2,39 млн палестинских беженцев.
Арабские страны отвергли план Трампа переселить палестинцев
Министры иностранных дел Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара отвергли предложение президента США Дональда Трампа о том, что жителей сектора Газа следует вывезти в другие арабские страны.
Это следует из заявления министров, опубликованного на сайте МИД Египта в субботу, 1 февраля.
Арабские страны - против переселения палестинцев
Это заявление - совместная декларация по итогам встречи глав МИД пяти арабских стран в Каире.
В ней также участвовал генеральный секретарь Лиги арабских государств и руководство Организации освобождения Палестины.
В документе сказано, что арабские страны «рассчитывают на сотрудничество» с администрацией Трампа для достижения «справедливого и всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке, но «выражают неизменную полную поддержку стойкости палестинского народа на своей земле и его приверженности своим законным правам».
Главы МИД «подтверждают неприятие любого нарушения этих неотъемлемых прав, будь то посредством поселенческой деятельности, изгнания, сноса домов или аннексии земель».
Они также против «перемещения, поощрения перемещения или выселения палестинцев с их земель».
Трамп: арабские страны должны принять больше палестинцев
26 января Трамп заявил, что Египет, Иордания и другие арабские государства должны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа.
Республиканец добавил, что «речь идет о, возможно, 1,5 млн человек». Общее население сектора Газа оценивается примерно в 2,4 млн человек.
Согласно данным на сайте Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сейчас в мире 5,9 млн палестинских беженцев - тех, кто бежал от Арабо-израильской войны 1948 года.
Больше всего их в Иордании - 2,39 млн человек. Около 0,5 млн - в Ливане, столько же в Сирии. В секторе Газа - 1,6 млн человек. На Западном берегу реки Иордан - 912 тысяч.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года.
Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.
Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.
Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 47 тысяч палестинцев и еще 111 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения.
Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств.
«Хезболлах» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.
ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.