Арабские страны отвергли план Трампа переселить палестинцев

Министры иностранных дел Египта, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара отвергли предложение президента США Дональда Трампа о том, что жителей сектора Газа следует вывезти в другие арабские страны.

Это следует из заявления министров, опубликованного на сайте МИД Египта в субботу, 1 февраля.

Арабские страны - против переселения палестинцев

Это заявление - совместная декларация по итогам встречи глав МИД пяти арабских стран в Каире.

В ней также участвовал генеральный секретарь Лиги арабских государств и руководство Организации освобождения Палестины.

В документе сказано, что арабские страны «рассчитывают на сотрудничество» с администрацией Трампа для достижения «справедливого и всеобъемлющего мира» на Ближнем Востоке, но «выражают неизменную полную поддержку стойкости палестинского народа на своей земле и его приверженности своим законным правам».

Главы МИД «подтверждают неприятие любого нарушения этих неотъемлемых прав, будь то посредством поселенческой деятельности, изгнания, сноса домов или аннексии земель».

Они также против «перемещения, поощрения перемещения или выселения палестинцев с их земель».

Трамп: арабские страны должны принять больше палестинцев

26 января Трамп заявил, что Египет, Иордания и другие арабские государства должны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа.

Республиканец добавил, что «речь идет о, возможно, 1,5 млн человек». Общее население сектора Газа оценивается примерно в 2,4 млн человек.