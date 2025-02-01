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Чемпионом Европы сенсационно стал Лукас Бричги, братья Селевко остались в топ-10 сильнейших фигуристов (1)

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Лукас Бритчги.
Лукас Бритчги. Фото: DANIEL MIHAILESCU

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился произвольной программой фигуристов-одиночников.

Эстонию представляли братья Александр и Михаил Селевко, которые, к сожалению, не смогли претендовать на медали и заняли по итогам соревнований девятое и седьмое места соответственно.

Чемпионом Европы совершенно неоджиданно стал Лукас Бричги – он по итогам короткой программы занимал лишь восьмое место. Серебряная медаль у Николая Мемолы – он также сенсационно с пятого места поднялся на второе.

Третье место у французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа.

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