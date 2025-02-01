Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился произвольной программой фигуристов-одиночников.
Чемпионом Европы сенсационно стал Лукас Бричги, братья Селевко остались в топ-10 сильнейших фигуристов (1)
Эстонию представляли братья Александр и Михаил Селевко, которые, к сожалению, не смогли претендовать на медали и заняли по итогам соревнований девятое и седьмое места соответственно.
Чемпионом Европы совершенно неоджиданно стал Лукас Бричги – он по итогам короткой программы занимал лишь восьмое место. Серебряная медаль у Николая Мемолы – он также сенсационно с пятого места поднялся на второе.
Третье место у французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа.