Чемпионом Европы сенсационно стал Лукас Бритчги, братья Селевко остались в топ-10 сильнейших фигуристов

Эстонию представляли братья Александр и Михаил Селевко, которые, к сожалению, не смогли претендовать на медали и заняли по итогам соревнований девятое и седьмое места соответственно.

Чемпионом Европы совершенно неоджиданно стал Лукас Бритчги – он по итогам короткой программы занимал лишь восьмое место. Серебряная медаль у Николая мемолы – он также сенсационно с пятого места поднялся на второе.