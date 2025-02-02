Торговые войны: Канада и Мексика вводят ответные пошлины на товары из США

Оттава вводит ответные 25-процентные пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов товары на общую сумму 155 миллиардов канадских долларов (в пересчете - 106 млрд долларов США или 103 млрд евро), заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо вечером субботы, 1 февраля.

Пошлины на товары на сумму 30 млрд канадских долларов вступят в силу 4 февраля, а на остальные - через 21 день. Глава правительства Канады призвал соотечественников покупать канадские товары и проводить отпуск на родине, а не в Соединенных Штатах, пишет DW.

Оттава допускает и другие меры, в том числе в области важных полезных ископаемых, закупок энергии и других форм сотрудничества с соседним государством. Кроме того, Канада намерена работать сообща с Мексикой, которую также затронули пошлины со стороны США.

Мексика открыта к диалогу

Между тем Мехико ответит Вашингтону «тарифными и нетарифными мерами», заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, дав соответствующее поручение министру экономики. В то же время она выразила открытость к переговорам, пояснив, что проблемы решаются не через введение тарифов, а через диалог.

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