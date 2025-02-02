За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло ДТП, в которых пострадали люди. Обе аварии произошли в Таллинне.
Тяжелое ДТП в Таллинне: автомобиль врезался в стену дома
В ночь на 1 февраля, в 2.29 в Таллинне у дома на Ыйсмяэ-теэ, 25 произошло ДТП: 50-летний мужчина на автомобиле BMW X6 врезался в припаркованный Ford Transit, а затем в стену дома. Водитель BMW был доставлен в больницу.
Еще одного ДТП в столице произошло в субботу незадолго до полуночи. В 23.32 в Таллине у дома на Вильде-теэ, 70 автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 42-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, поворачивал налево, столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем BMW 520D, которым управлял 61-летний мужчина. В больницу была доставлены 58-летняя пассажирка BMW.