Тяжелое ДТП в Таллинне: автомобиль врезался в стену дома

В ночь на 1 февраля, в 2.29 в Таллинне у дома на Ыйсмяэ-теэ, 25 произошло ДТП: 50-летний мужчина на автомобиле BMW X6 врезался в припаркованный Ford Transit, а затем в стену дома. Водитель BMW был доставлен в больницу.