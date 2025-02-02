В конце января правительство приняло решение добавить новый остров в список малых островов Эстонии, что позволит местному самоуправлению ходатайствовать о большем финансировании.
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Правительство создало в Эстонии новый малый остров
На заседании правительства 23 января была одобрена поправка к постановлению, согласно которой остров Осмуссаар, расположенный в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, был включен в список малых островов. В список включены малые острова, на которых, по данным регистра населения, постоянно проживают не менее пяти жителей.