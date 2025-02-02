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Правительство создало в Эстонии новый малый остров

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Размеры острова: 4,6 км в длину и 1,3 км в ширину (и это в самой широкой части).
Размеры острова: 4,6 км в длину и 1,3 км в ширину (и это в самой широкой части). Фото: sakala.ajaleht.ee

В конце января правительство приняло решение добавить новый остров в список малых островов Эстонии, что позволит местному самоуправлению ходатайствовать о большем финансировании.

На заседании правительства 23 января была одобрена поправка к постановлению, согласно которой остров Осмуссаар, расположенный в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, был включен в список малых островов. В список включены малые острова, на которых, по данным регистра населения, постоянно проживают не менее пяти жителей.

Малые острова могут быть включены в список малых островов, если их площадь составляет менее ста квадратных километров и, согласно регистру населения, на них проживает как минимум пять постоянных жителей. Причина, по которой Осмуссаар попал в список, заключается в том, что, согласно регистру населения, по состоянию на 1 января этого года на Осмуссаар проживало шесть человек.

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