Правительство создало в Эстонии новый малый остров

На заседании правительства 23 января была одобрена поправка к постановлению, согласно которой остров Осмуссаар, расположенный в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, был включен в список малых островов. В список включены малые острова, на которых, по данным регистра населения, постоянно проживают не менее пяти жителей.

Малые острова могут быть включены в список малых островов, если их площадь составляет менее ста квадратных километров и, согласно регистру населения, на них проживает как минимум пять постоянных жителей. Причина, по которой Осмуссаар попал в список, заключается в том, что, согласно регистру населения, по состоянию на 1 января этого года на Осмуссаар проживало шесть человек.