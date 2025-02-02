Сегодня по всей Эстонии вывешены государственные флаги

Поднять эстонский флаг могут и все остальные. Флаг вывешивают не позднее восьми утра и опускают с заходом солнца, сообщила Госканцелярия.

Утро дня Тартуского мирного договора начнется в 10 часов с возложения венков к Мемориалу Освободительной войны на кладбище Паулюса, а в 10.30 состоится возложение венков к могиле Юлиуса Куперьянова и мемориалу освободителям Южной Эстонии на кладбище Раади. В 10 часов на площади Поска также состоится традиционное собрание гимназистов, посвященное годовщине Тартуского мира.

В 11 часов у монумента Калевипоэгу начнется церемония, в ходе которой выступят участие мэр Тарту Урмас Клаас, представитель правления кадетского корпуса Академии Сил обороны Эстонии кадет-сержант Райко Паппель и представитель Fraternitas Estica Пол Антсаар. К памятнику принесут свечи и возложат венки. На месте будут и представители академических организаций со своими флагами.

В Таллинне празднование годовщины Тартуского мира начнется в 11 часов у монумента у Таллиннской реальной школы. У памятника павшим в Освободительной войне школьникам и учителям соберутся представители учащихся и знаменные группы Таллиннской реальной гимназии, Английского колледжа, Французского лицея, 21-ой школы и гимназии Густава Адольфа. Премьер-министр Кристен Михал возложит венок к подножию мемориала от имени эстонского народа и выступит с речью.

В 12 часов начнется мемориальная церемония у памятника Яану Поска в парке Кадриорг. Министр иностранных дел Маргус Цахкна выступит со вступительной речью, а от имени новых сотрудников МИД слово возьмет Маркус Вяйн. Молодые дипломаты повяжут сине-черно-белый шарф на шею статуи Яана Поска - отца эстонской дипломатической службы.

День мира отметят речами и возложением венков и в других регионах Эстонии.

2 февраля 1920 года Эстонская Республика и Советская Россия подписали мирный договор, положивший конец Освободительной войне, а Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.