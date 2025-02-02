Специальный представитель США Кит Келлог не исключил проведения выборов во время войны. Однако для этого в Украине необходимо изменить Конституцию, что в условиях военных действий сделать крайне сложно. Со стороны кажется, что Келлог и его американские коллеги воспринимают всерьез заявление главы РФ о том, что он не подпишет ни одного соглашения с нынешним украинским президентом, поскольку, по мнению российского лидера, тот не является легитимным.

По данным Генштаба Украины, во время вчерашней атаки российская армия использовала семь баллистических ракет «Искандер», семь крылатых ракет «Искандер», восемь крылатых ракет Х-22, четыре крылатых ракеты «Калибр», восемь крылатых ракет Х-101, десять крылатых ракет Х-59, две управляемые ракеты Х-31П и 123 иранских дрона. Всего было применено 46 различных типов ракет.

Украина отражает атаки беспилотников

По сообщению украинской армии, большинство беспилотников было подавлено как кинетически, так и средствами радиоэлектронной борьбы. По другим данным, на территорию Беларуси залетели три беспилотника. Точных данных о ракетах украинские источники не раскрывают. Учитывая, что попадания были в Полтаву и Одессу, а также в несколько других населенных пунктов, можно сделать вывод, что большинство ракет были так или иначе уничтожены средствами ПВО.