Спецпредставитель президента Трампа по вопросам России и Украины высказал мнение о необходимости проведения президентских выборов в Украине уже в этом году, особенно если удастся достичь перемирия до этого момента, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Специальный представитель США Кит Келлог не исключил проведения выборов во время войны. Однако для этого в Украине необходимо изменить Конституцию, что в условиях военных действий сделать крайне сложно. Со стороны кажется, что Келлог и его американские коллеги воспринимают всерьез заявление главы РФ о том, что он не подпишет ни одного соглашения с нынешним украинским президентом, поскольку, по мнению российского лидера, тот не является легитимным.
По данным Генштаба Украины, во время вчерашней атаки российская армия использовала семь баллистических ракет «Искандер», семь крылатых ракет «Искандер», восемь крылатых ракет Х-22, четыре крылатых ракеты «Калибр», восемь крылатых ракет Х-101, десять крылатых ракет Х-59, две управляемые ракеты Х-31П и 123 иранских дрона. Всего было применено 46 различных типов ракет.
Украина отражает атаки беспилотников
По сообщению украинской армии, большинство беспилотников было подавлено как кинетически, так и средствами радиоэлектронной борьбы. По другим данным, на территорию Беларуси залетели три беспилотника. Точных данных о ракетах украинские источники не раскрывают. Учитывая, что попадания были в Полтаву и Одессу, а также в несколько других населенных пунктов, можно сделать вывод, что большинство ракет были так или иначе уничтожены средствами ПВО.
Масштаб этой атаки был примерно в два раза меньше, чем обычные атаки в 2023 и 2024 годах. С осени 2024 года Россия проводит такие ракетные удары с увеличенными интервалами. Вчерашний удар привлек большое внимание СМИ из-за попаданий в жилые районы и гибели мирных жителей. В Полтаве под обломками разрушенного ракетой жилого дома обнаружены тела 12 погибших.
В результате ночной атаки иранскими дронами «Шахед» в Харькове было поражено одно из предприятий, где впоследствии возник масштабный пожар.
Ранним утром также поступило сообщение о баллистическом ударе по Кривому Рогу в центральной части Украины. Информация о цели и последствиях удара пока не обнародована.
Ситуация на фронте
На фронте количество и интенсивность атак российской армии за последние три недели постепенно снижались. Хотя активность на главном направлении наступления в районе населенного пункта Покровское остается высокой, интенсивность наступления в других районах южной части Донбасса также снизилась.
Вчера количество атак по всем фронтам было вдвое меньше по сравнению с декабрьским средним показателем. В связи с этим снизились и потери российской армии. Если в конце прошлого года и в первые две недели января потери российской армии ежедневно составляли более 1500 солдат ранеными или убитыми, то за последнюю неделю цифры несколько иные: от 1300 до 1500 военнослужащих в день. Поскольку большинство атак на линии фронта осуществляются силами пехоты, потери в живой силе остаются значительными.
Потери бронетехники остаются нестабильными и зависят прежде всего от интенсивности ее применения. Это связано как с теплой погодой нынешней зимой, так и с нехваткой бронетехники в российских подразделениях.
На Курском направлении интенсивность атак российской армии остается ниже, чем ранее. Однако российское командование продолжает активно применять управляемые планирующие авиабомбы и артиллерию.
В городе Суджа Курской области, занятом украинскими войсками, разрушено здание школы-интерната. Генштаб ВСУ заявил, что причиной стал авиаудар российской армии. По данным украинского командования, удар был нанесен российской управляемой авиационной бомбой (КАБ). В интернате находились десятки мирных жителей, о чем знали ВС РФ, подчеркнули в Генштабе. Под обломками могут находиться около ста человек. На данный момент обнаружены тела четырех погибших.
На Харьковском направлении российские войска остаются пассивными
На Купянском и Лиманском направлениях активность атак российских войск вчера заметно возросла. Также наблюдались более интенсивные удары на Сиверском направлении. Поступают сообщения о небольших продвижениях российских войск в отдельных точках, однако эти данные нуждаются в подтверждении.
В районе Бахмута продолжаются бои в городе Часов Яр и к югу от него. Темп атак на город Торецк и его окрестности снизился. Украинская армия ведет контратаки, и значительных изменений в расположении войск не зафиксировано.
Южнее Покровска российские подразделения продолжают активное наступление, однако значительных успехов за вчерашний день достигнуто не было. На юго-западном направлении от Донецка активность российских наступательных действий остается низкой.
На южном фронте имели место несколько разведывательных боев в районе поселка Орехов и на островах Днепра.