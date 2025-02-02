В пятницу вечером отзывчивые жители Тюри с золотыми руками поспешили на помощь голландцам, попавшим в ДТП недалеко от деревни Тюри-Аллику, и за два с половиной часа починили их микроавтобус, чтобы они могли продолжить путь.
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Фото ⟩ «На родине никто не пришел бы на помощь»: жители Эстонии выручили попавших в ДТП голландцев
В пятницу вечером в волости Тюри на 81-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП, в котором, к счастью, никто из людей не пострадал. Но попавшие в ДТП автомобили - Renault, водитель которого при повороте не убедился в безопасности маневра, и микроавтобус Volkswagen, который в него врезался, - получили значительные повреждения.