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Фото «На родине никто не пришел бы на помощь»: жители Эстонии выручили попавших в ДТП голландцев

Перевод: София Солдатенко
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Голландцы не могли продолжить путь на попавшем в аварию микроавтобусе.
Голландцы не могли продолжить путь на попавшем в аварию микроавтобусе. Фото: Dmitri Kotjuh

В пятницу вечером отзывчивые жители Тюри с золотыми руками поспешили на помощь голландцам, попавшим в ДТП недалеко от деревни Тюри-Аллику, и за два с половиной часа починили их микроавтобус, чтобы они могли продолжить путь.

В пятницу вечером ​​в волости Тюри на 81-м километре дороги Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП, в котором, к счастью, никто из людей не пострадал. Но попавшие в ДТП автомобили - Renault, водитель которого при повороте не убедился в безопасности маневра, и микроавтобус Volkswagen, который в него врезался, - получили значительные повреждения.

Передняя часть Volkswagen серьезно пострадала.
Передняя часть Volkswagen серьезно пострадала. Фото: Erakogu
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