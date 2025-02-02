В Евросоюзе вступили в силу правила использования ИИ

Так, в числе прочего, в Европейском союзе запрещается использование ИИ-программ, которые оценивают социальное поведение человека. Этот метод, известный как «социальный рейтинг» (social scoring), применяется, например, в Китае, где граждан делят на категории по поведению и соответственно поощряют или наказывают. В ЕС также не допускается распознавание эмоций на рабочих местах или в образовательных учреждениях.

Длинный список запретов

По-прежнему запрещены манипулятивные системы ИИ, использующие обманные технологии для воздействия на поведение людей. В эту категорию попадают, например, голосовые игрушки, которые побуждают детей к опасному поведению.

В список запретов ЕС включены системы ИИ, использующие уязвимости людей или социальных групп. В эту категорию входят, к примеру, автоматизированные «роботизированные звонки» (Robo-Calls), которые могут использоваться для мошенничества в отношении пожилых людей.

Распознавание лиц в общественных местах, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, также будет в принципе запрещено, но предусмотрены исключения: полиция и другие правоохранительные органы смогут использовать такую технологию для расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и терроризмом.

Оценка уровня риска систем ИИ

Со 2 февраля компании, разрабатывающие или использующие ИИ, должны будут оценивать уровень риска своих систем и принимать необходимые меры для их приведения в соответствие с законодательными требованиями.