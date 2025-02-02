Трагическая смерть двухлетнего Андрея в Латвии: задержаны двое

Полиция отмечает, что дело возбуждено по статье 141(21) Уголовного закона - за умышленное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного спастись вследствие малолетства, возраста, болезни или собственной недееспособности, если виновный имел возможность оказать помощь потерпевшему и был обязан заботиться о нем, либо сам поставил его в опасное для жизни положение, если неоказание помощи повлекло смерть или другие тяжкие последствия.

Как уже сообщалось, информация о пропавшем двухлетнем ребенке поступила в полицию в субботу около 15:00, после чего Северолатгальский участок Латгальского регионального управления Государственной полиции немедленно приступил к поисковой операции, в которой были задействованы значительные силы, в том числе коллеги из других структурных подразделений с несколькими беспилотниками и кинолог со служебной собакой.

К поисковым работам также были привлечены сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы охраны и вертолет Государственной пограничной охраны, проверено несколько водоемов и обследована большая прилегающая территория.

После нескольких часов поисков маленький мальчик был найден без сознания сотрудником Госполиции примерно в 450 метрах от его дома, недалеко от железнодорожных путей.

Несмотря на продолжительные реанимационные мероприятия, спасти жизнь двухлетнего Андрея не удалось.

Ранее сообщалось, что ребенок вышел из своего дома в Ленджской волости Резекненского края 1 февраля около 13.30, в зимней куртке, но без обуви.