У памятника воинам-ученикам перед, установленного перед Таллинской Реальной школой, Михал почтил память школьников, павших в Освободительной войне. Также он выразил признательность ученикам, собравшимся у мемориала, за то, что они не дают угаснуть памяти о тех, кто боролся за свободу Эстонии.

«Освободительная война Эстонии - это, прежде всего, история о цене свободы. Это была борьба молодого государства за свое будущее, и в победу внес свой вклад весь народ, - заявил Михал. - Школьники-солдаты были молодежью, которая вместо повседневной учебы взялась за оружие во имя Эстонии».

Михал признал, что переговоры между эстонской и советской мирными делегациями, состоявшиеся 105 лет назад, были крайне напряженными. С одной стороны, было желание как можно скорее прекратить военные действия, но с другой стороны, завоеванная свобода и принесенные жертвы не могли быть напрасными. Эстония достигла справедливого соглашения. Премьер-министр отметил, что мы должны извлечь уроки из прошлого опыта и уважать наследие тех, кто боролся за Эстонию.

«Свобода не является чем-то само собой разумеющимся. Это достояние, которое необходимо хранить, защищать и передавать дальше, - отметил Михал. - Сегодня нам больше не нужно идти на поле боя. Но мы должны заботиться о том, чтобы, что Эстония оставалась сильным, единым и свободомыслящим государством. Наша задача - хранить те ценности, за которые боролись герои нашей Освободительной войны. Мы сохраняем свободу, потому что это величайшее богатство Эстонии».