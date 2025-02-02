Местные самоуправления надеются, что все учителя успешно сдадут экзамен по эстонскому языку

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду отметил, что достижение нужного уровня языка зависит в значительной степени от мотивации и усердия самого учителя. «Позитивный настрой и постоянная работа значительно помогают», - добавил он.

Осенью 2024 года в Таллинне три учителя сдали экзамен на уровень A2, девять - на B1, восемь - на B2 и восемнадцать - на C1. По словам Рунду, точных данных о количестве учителей, которые будут сдавать экзамен весной, пока нет. Однако их стремление и желание выучить язык дают надежду, что требуемый уровень будет достигнут.