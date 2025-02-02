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Местные самоуправления надеются, что все учителя успешно сдадут экзамен по эстонскому языку

Перевод: Александер-Марк Каппи
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Экзамен.
Экзамен. Фото: Marko Saarm

Местные самоуправления рассчитывают, что благодаря отсрочке требований по знанию языка многие учителя смогут сдать экзамен на уровень владения эстонским. В то же время они задумываются о том, как привлечь новых преподавателей в случае необходимости.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду отметил, что достижение нужного уровня языка зависит в значительной степени от мотивации и усердия самого учителя. «Позитивный настрой и постоянная работа значительно помогают», - добавил он.

Осенью 2024 года в Таллинне три учителя сдали экзамен на уровень A2, девять - на B1, восемь - на B2 и восемнадцать - на C1. По словам Рунду, точных данных о количестве учителей, которые будут сдавать экзамен весной, пока нет. Однако их стремление и желание выучить язык дают надежду, что требуемый уровень будет достигнут.

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