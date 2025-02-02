Местные самоуправления рассчитывают, что благодаря отсрочке требований по знанию языка многие учителя смогут сдать экзамен на уровень владения эстонским. В то же время они задумываются о том, как привлечь новых преподавателей в случае необходимости.
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Местные самоуправления надеются, что все учителя успешно сдадут экзамен по эстонскому языку
Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду отметил, что достижение нужного уровня языка зависит в значительной степени от мотивации и усердия самого учителя. «Позитивный настрой и постоянная работа значительно помогают», - добавил он.