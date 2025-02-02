В пятницу в деревне Тухала в Харьюмаа начал кипеть знаменитый Ведьмин колодец. На выходных множество людей приехали посмотреть на это редкое природное явление. Дорога к колодцу была полностью заставлена автомобилями.
Для подписчиков
Галерея ⟩ Ведьмин колодец закипел: жители Эстонии спешат увидеть редкое природное явление
Увидеть кипение можно лишь до тех пор, пока сохраняется высокий уровень грунтовых вод или ночные заморозки не прекратят это зрелище. Колодец может кипеть от одного дня до трех недель.