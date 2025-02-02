Вс, 2.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Галерея Ведьмин колодец закипел: жители Эстонии спешат увидеть редкое природное явление

Copy

В пятницу в деревне Тухала в Харьюмаа начал кипеть знаменитый Ведьмин колодец. На выходных множество людей приехали посмотреть на это редкое природное явление. Дорога к колодцу была полностью заставлена автомобилями.

Увидеть кипение можно лишь до тех пор, пока сохраняется высокий уровень грунтовых вод или ночные заморозки не прекратят это зрелище. Колодец может кипеть от одного дня до трех недель.

С точки зрения ученых, Ведьмин колодец является уникальным природным феноменом благодаря тому, что вода в нем поднимается под давлением подземной реки. Глубина колодца составляет 2,4 метра, а его вода имеет слегка коричневатый оттенок из-за торфа. Во время кипения из колодца выливается до ста литров воды в секунду.

Комментарии
Copy
Наверх