Премьер Финляндии о намерении Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС: «Ситуация очень серьезная»

«Это, конечно, очень серьезная ситуация. Мы уже видели, что он также реализует свои торгово-политические угрозы. Но пока никаких конкретных предложений не было», – сказал Орпо, добавив, что сейчас важно действовать в рамках ЕС едино, решительно, координировать действия и обдумывать переговорную позицию.