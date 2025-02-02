По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, лидеры ЕС обсудят в понедельник на неформальном саммите намерения президента США ввести пошлины на импорт из ЕС, пишет Yle.
Премьер Финляндии о намерении Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС: «Ситуация очень серьезная»
Трамп заявил журналистам в Белом доме, что безусловно намерен ввести пошлины в отношении ЕС.
«Это, конечно, очень серьезная ситуация. Мы уже видели, что он также реализует свои торгово-политические угрозы. Но пока никаких конкретных предложений не было», – сказал Орпо, добавив, что сейчас важно действовать в рамках ЕС едино, решительно, координировать действия и обдумывать переговорную позицию.
По словам Орпо, в понедельник на неофициальном саммите европейские лидеры обдумают позицию и ответ ЕС, если такая ситуация возникнет. Орпо считает, что нужно хорошо подготовиться.