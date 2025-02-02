Эстонское посольство в Москве отметило годовщину Тартуского мира

«Сегодня в честь 105-й годовщины Тартуского мира мы зажгли свечи на могиле Адольфа Иоффе на Новодевичьем кладбище», - сообщило в посольство в соцсетях.

2 февраля 1920 года между Эстонской Республикой и Советской Россией был заключен мирный договор, который положил конец Освободительной войне. Согласно договору, Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонии.

Адольф Иоффе, советский дипломат, возглавлял делегацию Советской России на переговорах в Тарту и подписал договор от имени Советской стороны. Со стороны Эстонии документ подписал дипломат и политик Яан Поська, чья могила находится на кладбище Сиселинна в Таллинне.