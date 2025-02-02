Новый план: европейские налогоплательщики должны профинансировать покупку электромобилей

Прошлый год стал непростым для автопроизводителей. Volkswagen объявил о закрытии нескольких заводов в Европе, а продажи новых автомобилей росли медленно. По данным Ассоциации автопроизводителей Европы (ACEA), в 2024 году продажи увеличились всего на 0,8 процента и составили 10,6 миллиона единиц.