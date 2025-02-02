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Новый план: европейские налогоплательщики должны профинансировать покупку электромобилей

Перевод: Александер-Марк Каппи
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Фото статьи
Фото: INA FASSBENDER/Scanpix

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский союз создать масштабную систему субсидий для покупки электромобилей. Идею поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая провела встречу с руководителями автопрома для обсуждения будущего отрасли.

Прошлый год стал непростым для автопроизводителей. Volkswagen объявил о закрытии нескольких заводов в Европе, а продажи новых автомобилей росли медленно. По данным Ассоциации автопроизводителей Европы (ACEA), в 2024 году продажи увеличились всего на 0,8 процента и составили 10,6 миллиона единиц.

Ситуация ухудшается из-за того, что стоимость европейских автомобилей растет быстрее, чем доходы населения. Все больше людей вынуждены искать более доступные альтернативы. Как пишет издание Euractiv, резкий рост инфляции, высокие процентные ставки и удорожание жизни за последние годы сделали покупку нового автомобиля недоступной для многих.

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