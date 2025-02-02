Не щадят никого ⟩ Российская армия ведет смертельную охоту на мирных жителей с помощью дронов
«Нас преследуют с помощью дронов, а затем убивают или ранят. Все это снимается на видео, в которых атаки представляют как некую игру», - описали происходящее жители Херсона британскому журналисту.
19 ноября в Херсоне произошло прямое попадание в автобус, в котором ехали пожилые люди и работники спасательной службы. В Херсоне - сезон охоты, правда добычей становятся мирные жители. Как пишет The Times, каждое утро начинается с того, что российские дроны на низкой высоте пересекают Днепр и начинают искать украинцев, которых можно убить.
Часто дроны преследуют автомобили скорой помощи, полицейских, врачей, медсестер, дворников и пожарных. Также охотятся на людей, направляющиеся на работу, или на пенсионеров. Затем российские операторы дронов публикуют видео убийств в Telegram-каналах, таких как «Моисей», «От Мариуполя до Карпат» и «День суда».
Над головами украинцев, проживающих вблизи реки Херсон, постоянно кружат беспилотники. «Мы называем эти атаки дронов "сафари", потому что так и есть. На нас целенаправленно охотятся. Иначе это назвать невозможно», - говорит 53-летняя Катерина Дробинина, которая находится в больнице Херсона. На ее ногу наложен гипс.
Охота не ведется с высоты и в спешке, российские операторы беспилотников не хотят ошибиться. Дроны летают низко, приближаются к своей жертве вплотную, а потом прилагают максимум усилий, чтобы убить.
Катерина Дробинина вместе с мужем отправилась на помощь соседу, когда услышала звук дрона. Они попытались укрыться под крышей соседского дома, но звук становился все громче, пока дрон не завис прямо над ними.
«Мы видели его совсем близко, и они видели нас, - рассказывает Дробинина из больничной палаты. - Граната была сброшена прямо перед нами. Взрыв задел нас обоих. Это была охота, как будто какой-то спорт».
Перемещение между домом и работой - самое опасное занятие. 30-летняя Ирина Люба работает администратором, вместе с 15 другими украинцами она ехала на автобусе с работы домой, когда дрон стал их преследовать.
«Молодая пассажирка вдруг сказала, что видит что-то в небе рядом с нами, - вспоминает Ирина. - Мы успокоили ее, заявив, что не стоит волноваться, ведь нас защищает ПВО, и предположили, что наши военные собьют дрон». В этот момен другой пассажир встал со своего места и произнес: «Он прямо за нами».
Дрон атаковал автобус. Сидевшие перед Ириной мужчина и женщина погибли от полученных травм. Еще шесть пассажиров пострадали, включая Ирину, которая выползла из автобуса вся в крови, ее ноги были изувечены осколками от дрона.
Вскоре в Telegram был опубликован фрагмент видео с последними секундами жизни пассажиров из этого автобуса. Пост о российском ударе сопровождался подписью: «Сегодня будет чудесный день».
Украина освободила Херсон от российских оккупационных войск в ноябре 2022 года. С тех пор город подвергается постоянным артиллерийским обстрелам, а с осени прошлого года - атакам дронов.
До войны население Херсона составляло около 300 000 человек, но теперь в городе осталось менее 80 000 жителей. Беспилотники сбрасывают бомбы и гранаты на автомобили и пешеходов, создавая постоянную угрозу для жизни мирных граждан.
Единственное, что защищает от дронов, - это облачная и дождливая погода. «Быть счастливым можно лишь тогда, когда идет дождь. Жить можно лишь в дождь», - объяснила журналисту The Times жительница Херсона.
Несмотря на пасмурное небо, над головами журналиста и этой жительницы Херсона пролетели по крайней мере четыре дрона. Подобные атаки дронов - это чистый террор.
Ко всем дронам необходимо относиться как к врагам, предупредили местные власти британского журналиста. Пощады никому не будет, передает The Times.