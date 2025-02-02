«Мы видели его совсем близко, и они видели нас, - рассказывает Дробинина из больничной палаты. - Граната была сброшена прямо перед нами. Взрыв задел нас обоих. Это была охота, как будто какой-то спорт».

Перемещение между домом и работой - самое опасное занятие. 30-летняя Ирина Люба работает администратором, вместе с 15 другими украинцами она ехала на автобусе с работы домой, когда дрон стал их преследовать.

«Молодая пассажирка вдруг сказала, что видит что-то в небе рядом с нами, - вспоминает Ирина. - Мы успокоили ее, заявив, что не стоит волноваться, ведь нас защищает ПВО, и предположили, что наши военные собьют дрон». В этот момен другой пассажир встал со своего места и произнес: «Он прямо за нами».

Дрон атаковал автобус. Сидевшие перед Ириной мужчина и женщина погибли от полученных травм. Еще шесть пассажиров пострадали, включая Ирину, которая выползла из автобуса вся в крови, ее ноги были изувечены осколками от дрона.

Вскоре в Telegram был опубликован фрагмент видео с последними секундами жизни пассажиров из этого автобуса. Пост о российском ударе сопровождался подписью: «Сегодня будет чудесный день».

Украина освободила Херсон от российских оккупационных войск в ноябре 2022 года. С тех пор город подвергается постоянным артиллерийским обстрелам, а с осени прошлого года - атакам дронов.

До войны население Херсона составляло около 300 000 человек, но теперь в городе осталось менее 80 000 жителей. Беспилотники сбрасывают бомбы и гранаты на автомобили и пешеходов, создавая постоянную угрозу для жизни мирных граждан.

Единственное, что защищает от дронов, - это облачная и дождливая погода. «Быть счастливым можно лишь тогда, когда идет дождь. Жить можно лишь в дождь», - объяснила журналисту The Times жительница Херсона.

Несмотря на пасмурное небо, над головами журналиста и этой жительницы Херсона пролетели по крайней мере четыре дрона. Подобные атаки дронов - это чистый террор.

Ко всем дронам необходимо относиться как к врагам, предупредили местные власти британского журналиста. Пощады никому не будет, передает The Times.