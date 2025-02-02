В воскресенье, 2 февраля, исполняется 20 лет с момента самой страшной железнодорожной катастрофы в истории Латвии. 2 февраля 2005 года недалеко от Рижского центрального вокзала столкнулись два пассажирских поезда. Электропоезд Лиелварде - Риге фронтально врезался в международный поезд Москва - Рига, который без пассажиров направлялся в депо. В результате столкновения погибли четыре человека, десятки пострадали, сообщает RUS TVNET со ссылкой на Службу новостей Латвийского телевидения (LTV).
Видео ⟩ Ровно 20 лет назад произошла самая страшная железнодорожная катастрофа в истории Латвии
В сюжете LTV об аварии 2005 года рассказывает пассажир поезда Бронислав Спридзанс: «Раздался очень резкий металлический лязг; меня ударило о сиденье, человек, сидевший напротив меня, полетел на меня, затем упал боком на пол. Мы легко отделались - одна женщина, сидевшая напротив нас, резко упала на пол. Мы попытались помочь ей подняться. В тот момент я даже не осознавал, насколько ужасным было событие».
Он рассказал, что часто ездил в первом вагоне, однако в тот раз друг предложил сесть во втором. После столкновения в вагоне царила неразбериха - некоторые пассажиры искали улетевшие в результате удара вещи, однако тем, кто пострадал сильнее, незамедлительно оказывали помощь.
«Мой сосед сказал: "Где моя шапка?" Я ему говорю: "Роберт, главное, что голова цела"», - вспоминает Бронислав.
На место происшествия незамедлительно прибыли медики и пожарные, которые несколько часов боролись за то, чтобы извлечь раненого машиниста из-под обломков разбитого поезда.
Виновным был признан машинист поезда Лиелварде - Рига Сергей Рыбачок, которого приговорили к четырем годам лишения свободы в тюрьме открытого типа. Он опередил график и не отреагировал на запрещающий красный сигнал светофора.
Подробнее смотрите в сюжете LTV:
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