Видео Ровно 20 лет назад произошла самая страшная железнодорожная катастрофа в истории Латвии

В сюжете LTV об аварии 2005 года рассказывает пассажир поезда Бронислав Спридзанс: «Раздался очень резкий металлический лязг; меня ударило о сиденье, человек, сидевший напротив меня, полетел на меня, затем упал боком на пол. Мы легко отделались - одна женщина, сидевшая напротив нас, резко упала на пол. Мы попытались помочь ей подняться. В тот момент я даже не осознавал, насколько ужасным было событие».

Он рассказал, что часто ездил в первом вагоне, однако в тот раз друг предложил сесть во втором. После столкновения в вагоне царила неразбериха - некоторые пассажиры искали улетевшие в результате удара вещи, однако тем, кто пострадал сильнее, незамедлительно оказывали помощь.

«Мой сосед сказал: "Где моя шапка?" Я ему говорю: "Роберт, главное, что голова цела"», - вспоминает Бронислав.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики и пожарные, которые несколько часов боролись за то, чтобы извлечь раненого машиниста из-под обломков разбитого поезда.

Виновным был признан машинист поезда Лиелварде - Рига Сергей Рыбачок, которого приговорили к четырем годам лишения свободы в тюрьме открытого типа. Он опередил график и не отреагировал на запрещающий красный сигнал светофора.

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