Сегодня в Эстонии отмечают 105-летие подписания Тартуского мирного договора. Посмотрите, как страна чествовала эту важную дату.
ГАЛЕРЕИ ⟩ Годовщина Тартуского мира: смотрите, как страна отмечает важную дату
Галерея: в Таллинне отметили годовщину Тартуского мира
Представители Таллиннского английского колледжа, Реальной школы, Французского лицея, 21-й школы и Гимназии Густава Адольфа собрались у мемориала возле Таллиннской Реальной школы. Они провели памятную церемонию в честь 105-й годовщины Тартуского мирного договора и отдали дань уважения ученикам и учителям, павшим в годы Освободительной войны.
С речью выступили директор Таллиннского английского колледжа Тоомас Круусимяги и премьер-министр Кристен Михал.
Галерея: памятные мероприятия в Тарту
В первой половине дня у памятника Освободительной войне в Тарту собрались представители городской управы, Сил обороны, студенческих организаций и несколько десятков местных жителей.
Мэр Тарту Урмас Клаас отметил, что мирный договор стал для молодой Эстонии великой победой и символическим свидетельством о рождении нации. «Никогда ранее у Эстонии не было столько друзей и членств в международных организациях, - подчеркнул Клаас. - Это часть наших современных мирных соглашений - подписей, которым мы можем доверять».
Галерея: в Вильянди отметили годовщину Тартуского мира колокольным звоном, гимном и возложением венков
В Вильянди по случаю 105-й годовщины Тартуского мирного договора возложили венки к нескольким памятникам, а также к конному монументу Йохана Лайдонера.
Торжественные мероприятия начались в 10 часов утра с колокольного звона в церкви Яани и исполнения гимна у памятника Свободы. Гимн исполнили учащиеся Вильяндиской гимназии. После этого венки и свечи у монумента возложили бойцы Сакалаской дружины Кайтселийта и местные политики.
Галерея: на кладбище Алеви в Пярну почтили 105-ю годовщину Тартуского мира
Мэр Пярну Ромек Косенкраниус выразил радость, что в воскресенье утром в 10 часов на кладбище Алеви собралось так много людей. «Победа Эстонской Республики в Освободительной войне стала важной вехой и краеугольным камнем в основании нашей свободы», - отметил он. Косенкраниус подчеркнул, что Тартуский мирный договор по праву считается свидетельством о рождении Эстонской Республики.
Мэр также отметил, что Россия отказывается признавать договоры и нарушает данные обещания. «Мы должны быть начеку и готовы защищать принципы, зафиксированные в этом договоре, - заявил он. - Мы, эстонцы, - народ, который держит свое слово».
Галерея: в Выру отметили 105-ю годовщину Тартуского мира
В Выру в честь 105-й годовщины Тартуского мира возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне. В церемонии приняли участие представители горуправы, Вырумааского отделения Кайтселийта, 2-й пехотной бригады Сил обороны, Департамента полиции и погранохраны, союза ветеранов Вырумаа, общества Memento и Выруской гимназии.
Мэр Выру Кальви Кыва в своей речи отметил, что годовщина Тартуского мира собирает людей по всей Эстонии. По его словам, сегодня во многих уголках мира люди также мечтают о мирном договоре. «О таком договоре, который принесет их родной стране освобождение от оккупантов и завершение войны», - подчеркнул Кыва.