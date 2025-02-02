ГАЛЕРЕИ Годовщина Тартуского мира: смотрите, как страна отмечает важную дату

Галерея: на кладбище Алеви в Пярну почтили 105-ю годовщину Тартуского мира

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус выразил радость, что в воскресенье утром в 10 часов на кладбище Алеви собралось так много людей. «Победа Эстонской Республики в Освободительной войне стала важной вехой и краеугольным камнем в основании нашей свободы», - отметил он. Косенкраниус подчеркнул, что Тартуский мирный договор по праву считается свидетельством о рождении Эстонской Республики.

Мэр также отметил, что Россия отказывается признавать договоры и нарушает данные обещания. «Мы должны быть начеку и готовы защищать принципы, зафиксированные в этом договоре, - заявил он. - Мы, эстонцы, - народ, который держит свое слово».

Галерея: в Выру отметили 105-ю годовщину Тартуского мира

В Выру в честь 105-й годовщины Тартуского мира возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне. В церемонии приняли участие представители горуправы, Вырумааского отделения Кайтселийта, 2-й пехотной бригады Сил обороны, Департамента полиции и погранохраны, союза ветеранов Вырумаа, общества Memento и Выруской гимназии.

Мэр Выру Кальви Кыва в своей речи отметил, что годовщина Тартуского мира собирает людей по всей Эстонии. По его словам, сегодня во многих уголках мира люди также мечтают о мирном договоре. «О таком договоре, который принесет их родной стране освобождение от оккупантов и завершение войны», - подчеркнул Кыва.