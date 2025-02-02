EKRE разворачивает кампанию против строительства ветряков

«В этот понедельник правительство решило, что в Эстонии должно быть построено множество парков ветрогенераторов. Их владельцев государство будет субсидировать огромными суммами - поначалу речь идет о более чем двух с половиной миллиардах евро. Мы не можем взирать на это безучастно и потому призываем своих депутатов в местных советах блокировать одобрение любых планировок и согласований, необходимых для строительства ветропарков», - пояснил в интервью «Актуальной камере» лидер EKRE Мартин Хельме, добавив, что партия будет делать это любыми доступными нам способами, вплоть до судебных исков.