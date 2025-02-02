Венгрия скептически относится к санкциям ЕС против России

«Мы должны быть очень осторожны в принятии дальнейших санкций против России», - заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 2 февраля.

Прежде чем принимать решение о новых ограничительных мерах против России, страны Евросоюза должны проконсультироваться с новой администрацией президента Дональда Трампа, считает венгерский политик. По словам Бока, ЕС должен сначала договориться с Вашингтоном о смысле и возможном содержании нового пакета санкций. Без такой координации венгерское правительство «не видит оснований для дальнейших санкционных решений», заявил министр, который считается близким доверенным лицом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Бока также поставил под сомнение санкции против России в целом. По его мнению, сейчас настало время для фундаментальных дебатов по этому вопросу. По словам министра, Венгрия в любом случае имеет принципиальные сомнения в смысле и пользе таких санкций против России, потому что они выглядят совсем не так, как многие ожидали. Кроме того, «не может быть, чтобы санкции продолжались вечно, и тем самым мы продолжали бы ослаблять европейскую экономику и конкурентоспособность, например, за счет повышения цен на энергоносители».

Подготовка 16-го пакета санкций

29 января Еврокомиссия представила государствам-членам предложение по 16-му пакету санкций против России. В ходе обсуждения этого вопроса 27 стран ЕС рассматривают возможность введения запрета на импорт российского алюминия.

По словам дипломатов, помимо алюминия в санкционный список планируется включить еще 73 танкера так называемого «теневого флота», которые участвуют в перевозке российской нефти по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель.

В Евросоюзе также предложили отключить еще около 15 российских банков от международной банковской системы SWIFT, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета ЕС может также запретить экспорт игровых приставок в Россию. По мнению официальных лиц, Москва использует аппаратное обеспечение в консолях, например, для управления атаками беспилотников по Украине.

Одобрение нового пакета санкций требует согласия всех стран, входящих в ЕС, и не факт, что эти меры будут утверждены, учитывая сопротивление Венгрии. Новое ужесточение штрафных мер против России обсуждается в преддверии третьей годовщины вторжения российских войск в Украину.