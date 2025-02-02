В воскресенье вечером в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Луунья на 6-м километре шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. Участниками ДТП стали Toyota Avensis и BMW X5.
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Скользкая дорога: на шоссе столкнулись два автомобиля
По предварительным данным, 47-летняя женщина за рулем BMW направлялась в сторону Тарту, когда на скользкой дороге потеряла управление. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota под управлением 44-летней женщины.