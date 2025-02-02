В Евросоюзе раскритиковали Дональда Трампа за таможенные пошлины

Канцлер ФРГ Шольц: Свободный обмен товарами - условие процветания

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что штрафные тарифы США окажут негативное воздействие на мировую торговлю. «Всемирный обмен товарами и услугами наглядно продемонстрировал успех, который сделал возможным процветание для всех нас», - сказал он журналистам в ходе визита в Великобританию 2 февраля. По словам Шольца, речь идет не о том, чтобы сейчас разделить мир множеством таможенных барьеров, а о том, чтобы сделать возможным и в будущем этот обмен.

Президент Федерального объединения оптовой торговли, внешней торговли и сервисного обслуживания Дирк Яндура уже видит в новых тарифах США явный знак для ЕС и председателя ЕК фон дер Ляйен. «Мы не должны в оцепенении ждать, когда таможенные тарифы наложат на ЕС или Германию», - заявил он. По мнению эксперта, таможенная политика президента США потерпит неудачу. Он указал, что введение новых налоговых ограничений не только усугубит торговый конфликт между странами, но и дорого обойдется самим гражданам США.

1 февраля Дональд Трамп подписал указ о том, что США вводят пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Ставка на продукцию из соседствующих с США Канады и Мексики составит до 25 процентов, на сырую нефть из Канады она установлена на уровне 10 процентов. Такая же - десятипроцентная - ставка действует для товаров из КНР.