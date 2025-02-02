Евросоюз будет «решительно реагировать» на действия любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины, заявили в Брюсселе. Об этом пишет Deutsche Welle.
В Евросоюзе раскритиковали Дональда Трампа за таможенные пошлины
Еврокомиссия предупредила президента США Дональда Трампа о последствиях возможных торговых войн после его недавних тарифных решений. «Европейский Союз сожалеет о решении США ввести пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая», - говорится в заявлении ЕК, опубликованном в воскресенье, 2 февраля. По словам представителя ЕС, открытые рынки и соблюдение международных торговых правил имеют важное значение для сильного и устойчивого экономического роста. Тарифы вызывают ненужные экономические потрясения и стимулируют инфляцию, «нанося вред всем сторонам».
Представитель Евросоюза указал, что ЕС будет «решительно реагировать» на действия любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины. «Наши торговые и инвестиционные отношения с США являются крупнейшими в мире. Ставки высоки», - подчеркнул он. С точки зрения ЕС, обе стороны должны работать над укреплением существующих отношений. Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время неизвестно о каких-либо дополнительных тарифах США на продукцию ЕС.
Председатель ЕК предостерегает Трампа от развязывания торговых войн
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе уже предостерегла Трампа от развязывания торговой войны с Европой, но сигнализировала при этом готовность к переговорам. «В мире нет никаких других экономик, которые были бы столь тесно переплетены, как наши», - отметила она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Глава ЕК напомнила, что годовой объем торговли США и Евросоюза составляет 1,5 триллиона евро, что соответствует 30 процентам мировой торговли. По словам фон дер Ляйен, для ЕС главным приоритетом является установление первых контактов и обсуждение общих интересов с новым американским руководством.
Канцлер ФРГ Шольц: Свободный обмен товарами - условие процветания
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что штрафные тарифы США окажут негативное воздействие на мировую торговлю. «Всемирный обмен товарами и услугами наглядно продемонстрировал успех, который сделал возможным процветание для всех нас», - сказал он журналистам в ходе визита в Великобританию 2 февраля. По словам Шольца, речь идет не о том, чтобы сейчас разделить мир множеством таможенных барьеров, а о том, чтобы сделать возможным и в будущем этот обмен.
Президент Федерального объединения оптовой торговли, внешней торговли и сервисного обслуживания Дирк Яндура уже видит в новых тарифах США явный знак для ЕС и председателя ЕК фон дер Ляйен. «Мы не должны в оцепенении ждать, когда таможенные тарифы наложат на ЕС или Германию», - заявил он. По мнению эксперта, таможенная политика президента США потерпит неудачу. Он указал, что введение новых налоговых ограничений не только усугубит торговый конфликт между странами, но и дорого обойдется самим гражданам США.
1 февраля Дональд Трамп подписал указ о том, что США вводят пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Ставка на продукцию из соседствующих с США Канады и Мексики составит до 25 процентов, на сырую нефть из Канады она установлена на уровне 10 процентов. Такая же - десятипроцентная - ставка действует для товаров из КНР.