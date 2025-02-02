Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции в пятницу обвинил в организации протестов против его правительства «Грузинский легион», его лидера Мамуку Мамулашвили и украинскую разведку. Несмотря на абсурдность этих заявлений, они напоминают обвинения, ранее озвученные пророссийскими властями Грузии.
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Премьер Словакии обвинил «Грузинский легион» в подготовке госпереворота
Добровольческий «Грузинский национальный легион» (обычно его называют просто «Грузинским легионом») с 2014 года участвует в боях на востоке Украины, защищая страну от российского вторжения.