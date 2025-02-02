Март Лаар удостоен престижной награды

Медаль была вручена Марту Лаару министром иностранных дел Маргусом Цахкной в воскресенье в 105-ю годовщину Тартуского мира в здании Рыцарской гильдии.

«Для меня большая честь вручить медаль Яана Поска Марту Лаару, дважды премьер-министру Эстонии и министру обороны, который провел страну через большие испытания и перемены в крайне неспокойные времена. Лаар сыграл чрезвычайно важную роль в распространении либеральных взглядов и в проведении важных для Эстонии экономических реформ. «Во многих отношениях сегодняшняя Эстония стоит на фундаменте, заложенном во время правления Лаара», - сказал Цахкна.

Выступая на приеме, посвященном 105-летию Тартуского мира, министр иностранных дел провел параллели между Освободительной войной Эстонии и российской агрессией. «Точно так же, как во время мирных переговоров в Тарту после Первой мировой войны стало ясно, что наступает совершенно иная эпоха по сравнению с довоенным периодом, так и сейчас мы находимся на пороге нового мира. Мир, который положит конец агрессии против Украины, определит, в каком мире мы будем жить. «Либо там, где действуют правила, где проблемы решаются совместно, либо там, где агрессия, узурпация и колонизация других стран и народов являются общепринятой нормой поведения», - сказал Цахкна.

«Когда речь идет о миротворчестве, Тартуский мир, несомненно, предлагает ценные уроки. Украине теперь придется заключить мир с Россией, инструментарий которой во многом похож на тот, с которым пришлось столкнуться эстонской делегации во главе с Яаном Поска в Тарту. Описания того, как Поска опровергал провокации, полуправду и другие махинации российской стороны своим хладнокровием, спокойным поведением и железными аргументами, стали легендарными. Конечно, ему помогло в этом мужественное сопротивление Эстонской народной армии на Нарвском фронте, где Красная Россия отчаянно добивалась получить лучшую позицию за столом переговоров», - заявил министр иностранных дел.

«Тартуский мирный договор с точки зрения Эстонии был результатом удачно выбранного момента, хороших навыков ведения переговоров и сильной позиции на фронтах войны. И теперь Украина должна найти подходящий момент, чтобы избежать уступок, которые дорого обойдутся - сказал Цахкна. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины на переговорах».

Медаль Яана Поска в этом году была вручена в пятый раз.