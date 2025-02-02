В числе прочего Зеленский комментировал заявления нового президента США Дональда Трампа, который, в отличие от предыдущей администрации Белого дома, выражал готовность разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.

Журналистка AP спросила президента Украины, не сочтет ли он предательством возможную встречу Трампа и Путина, если она состоится без участия украинской стороны.

Зеленский ответил, что для стабильности всего мира очень важно, чтобы Россия не почувствовала себя победившей в этой войне, поскольку в таком случае другие крупные государства могут задуматься о повторении ее действий.

«Я думаю, что это очень опасно, я считаю, если будут прямые переговоры Америки и России об Украине без Украины. Это очень опасно. У них могут быть свои отношения. Но говорить об Украине без нас - это опасно для всех», - сказал президент Украины.

Он объяснил, что какие-либо подобные контакты могут произойти, «если мы с президентом Трампом проговорим план наших действий и будем понимать, как конкретно эта война может закончиться». «После этого, наверное, он может разговаривать, если он хочет, с русскими, - и это нормально», - сказал при этом Зеленский.

Зеленский добавил, что во время их недавних встреч с Трампом они условились провести переговоры как можно скорее после вступления нового президента США в должность.