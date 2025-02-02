Президент Владимир Зеленский дал часовое интервью журналистам американского информагентства Associated Press, в котором заявил, что мир в Украине близок как никогда за три года полномасштабного российского вторжения. При этом он назвал опасной идею переговоров об окончании войны без участия представителей самой Украины, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Говорить об Украине без нас – опасно» и «мир близок как никогда». Главное из интервью Зеленского АР (3)
В числе прочего Зеленский комментировал заявления нового президента США Дональда Трампа, который, в отличие от предыдущей администрации Белого дома, выражал готовность разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным.
Журналистка AP спросила президента Украины, не сочтет ли он предательством возможную встречу Трампа и Путина, если она состоится без участия украинской стороны.
Зеленский ответил, что для стабильности всего мира очень важно, чтобы Россия не почувствовала себя победившей в этой войне, поскольку в таком случае другие крупные государства могут задуматься о повторении ее действий.
«Я думаю, что это очень опасно, я считаю, если будут прямые переговоры Америки и России об Украине без Украины. Это очень опасно. У них могут быть свои отношения. Но говорить об Украине без нас - это опасно для всех», - сказал президент Украины.
Он объяснил, что какие-либо подобные контакты могут произойти, «если мы с президентом Трампом проговорим план наших действий и будем понимать, как конкретно эта война может закончиться». «После этого, наверное, он может разговаривать, если он хочет, с русскими, - и это нормально», - сказал при этом Зеленский.
Зеленский добавил, что во время их недавних встреч с Трампом они условились провести переговоры как можно скорее после вступления нового президента США в должность.
Трамп неоднократно говорил, что намерен как можно скорее провести телефонный разговор с Путиным, а затем и встречу, чтобы закончить войну в Украине. О том, готов ли он привлекать Зеленского к таким переговорам, он не упоминал.
При этом новый президент США заявлял, что Россия должна немедленно прекратить вторжение и угрожал ввести против нее новые санкции в случае, если она этого не сделает.
«Я считаю, что после нашего разговора с Трампом мы должны перейти к какому-то формату разговоров с русскими. И я бы хотел, чтобы за столом переговоров были, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, Украина и русские, потому что они воюют против нас, - заявил Зеленский. - И, если честно, европейский голос, голос Европейского союза должен также быть. Я считаю, что это было бы справедливо, действенно. Как выйдет - я не знаю».
Зеленский: «Мы отстояли свое государство»
Российские власти говорят, что готовы к диалогу с новой американской администрацией и ждут по этому поводу «сигналов» из Вашингтона.
При этом президент России Владимир Путин недавно заявил, что не может контактировать с Зеленским, пока действует введенный в Украине запрет на прямые переговоры с ним. Путин также ставил под вопрос легитимность Зеленского в качестве главы государства, поскольку в стране не состоялись президентские выборы.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на прямые переговоры с Путиным осенью 2022 года, когда Россия закрепила в своей Конституции аннексию четырех украинских областей, а ВСУ вели успешные наступательные действия в Харьковской и Херсонской областях. Украинские законы также запрещают проводить выборы, когда в стране действует военное положение; судя по социологическим опросам, с таким запретом согласно большинство населения Украины.
В интервью Associated Press Зеленский также прокомментировал план закончить войну в течение 100 дней, о котором недавно говорил специальный представитель Трампа по России и Украине Кит Келлог.
Он сказал, что новая американская администрация могла бы принудить Москву к дипломатическому решению конфликта при помощи «тотальных санкционных шагов» и продолжения поддержки украинской армии.
О контактах его команды с администрацией Трампа Зеленский сказал, что они находятся на «общем уровне», но вскоре должны состояться личные встречи, призванные наработать более детальные договоренности.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать третью годовщину начала российского вторжения Зеленский сказал, что мир сейчас близок как никогда, а Украина смогла успешно противостоять российской агрессии.
«Мы боремся, мы живем, мы делаем все, чтобы приблизить мир. Мы к этому ближе - и близко как никогда в течение всех трех лет войны, - сказал украинский президент. - Мы отстояли свое государство, независимость, страну, столицу, много разных городов и сел. К сожалению, мы потеряли много людей. Я очень горжусь героическими нашими людьми».
Во время президентской гонки Дональд Трамп обещал закончить войну в Украине за «24 часа». Однако после победы на выборах президент США начал говорить о том, что войну можно будет прекратить за полгода.
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Что еще сказал Зеленский:
- Самым дешевым вариантом гарантии безопасности Украины является её членство в НАТО;
- Другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы и поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.
- Французская идея о размещении в Украине европейских сил как сдерживающего фактора против российской агрессии принимает форму, однако по этому поводу остается много вопросов, в том числе относительно командного контроля, численности и расположения таких сил.
- «Я окажу Путину очень большую услугу». Что теперь известно о плане Трампа добиться окончания войны и что о нем думают в Москве и Киеве
- Трамп посоветовал Путину не «разрушать» Россию и заключить сделку по Украине
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