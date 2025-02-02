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Автобус Lux Express попал в аварию под Ивангородом: есть погибшие и пострадавшие

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Поминальная свеча. Снимок иллюстративный.
Поминальная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения международного автобуса парка Lux Express под Ивангородом. Об этом сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Ленобласти.

Авария произошла 2 февраля вечером около 22:45 на 135-м км трассы А-180 «Нарва» у поворота к промышленной зоне Фосфорит. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Судя по фото очевидцев, удар был лобовым.

В ГУ МВД, в свою очередь, уточняют, что столкнулись автобус и снегоуборочная техника. Информацию о двух погибших там подтверждают. Ведомство проводит проверку. «Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства аварии», - добавили в полиции.

Вероятно, автобус ехал по «Нарве» от границы с Эстонией в сторону в Кингисеппа. Сейчас на участке трассы образовался небольшой затор.

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