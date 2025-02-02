В воскресенье, 2 февраля, незадолго до 21:00 (по эстонскому времени) рейсовый автобус Lux Express попал в серьезное ДТП в России. Происшествие произошло в 15 км от Ивангорода по направлению в Санкт-Петербург. Об этом Rus.Postimees сообщили в Lux Express.
Фото ⟩ В России попал в аварию автобус Lux Express: двое погибли, среди пострадавших – гражданин Эстонии
Как сообщил член правления Lux Express Ингмар Роос, по предварительным данным, автобус столкнулся с снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.
Речь идет о рейсе Lux Express Таллинн - Санкт-Петербург, который отправился из Таллинна в 14:30. В момент аварии в автобусе находились 22 пассажира и водитель. Среди них - три гражданина Эстонии, 16 граждан России, два гражданина Германии, один гражданин Молдовы и один гражданин Польши.
В результате аварии погибли два пассажира. В больницу Кингисеппа доставили 13 человек (11 пассажиров, водитель автобуса и водитель снегоуборочной машины) 49-летний водитель автобуса, 39-летний водитель снегоуборочной машины и 13-летний пассажир находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.
Министерство иностранных дел осведомлено о произошедшем и общается с российскими властями для получения более подробной информации о состоянии граждан Эстонии, попавших в эту аварию. Посольству известно, что в автобусе находились два гражданина Эстонии, один из которых - в больнице. Данные о втором человеке отсутствуют. Насколько известно посольству, в результате аварии не погиб ни один гражданин Эстонии.
В настоящее время в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью одному гражданину нашей страны, попавшему в ДТП. По информации посольства, в автобусе, помимо двух граждан Эстонии, находился один гражданин России, имеющий вид на жительство в Эстонии.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел добавил, что пострадавшие в аварии должны следовать рекомендациям и указаниям местных властей. Рекомендации Министерства иностранных дел о том, как вести себя в случае несчастного случая за границей, можно найти на сайте Reisi Targalt.
Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров. В настоящее время в компании не могут оценить ущерб.
Один из пассажиров описал изданию «Фонтанка» момент аварии: «Маршрут из Таллинна. Но так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, ехали из Ивангорода конкретно на этом автобусе. Сама авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов. Просто резкий удар».
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Видео с места ДТП, где спасатели пытаются освободить водителя грузовика, зажатого в кабине, смотрите на Rus.Postimees.
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