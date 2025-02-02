Фото В России попал в аварию автобус Lux Express: двое погибли, среди пострадавших – гражданин Эстонии

Как сообщил член правления Lux Express Ингмар Роос, по предварительным данным, автобус столкнулся с снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.

Речь идет о рейсе Lux Express Таллинн - Санкт-Петербург, который отправился из Таллинна в 14:30. В момент аварии в автобусе находились 22 пассажира и водитель. Среди них - три гражданина Эстонии, 16 граждан России, два гражданина Германии, один гражданин Молдовы и один гражданин Польши.

В результате аварии погибли два пассажира. В больницу Кингисеппа доставили 13 человек (11 пассажиров, водитель автобуса и водитель снегоуборочной машины) 49-летний водитель автобуса, 39-летний водитель снегоуборочной машины и 13-летний пассажир находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Министерство иностранных дел осведомлено о произошедшем и общается с российскими властями для получения более подробной информации о состоянии граждан Эстонии, попавших в эту аварию. Посольству известно, что в автобусе находились два гражданина Эстонии, один из которых - в больнице. Данные о втором человеке отсутствуют. Насколько известно посольству, в результате аварии не погиб ни один гражданин Эстонии.

В настоящее время в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью одному гражданину нашей страны, попавшему в ДТП. По информации посольства, в автобусе, помимо двух граждан Эстонии, находился один гражданин России, имеющий вид на жительство в Эстонии.