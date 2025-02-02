«Просто резкий удар»: в автобусе Lux Express, попавшем в страшную аварию под Ивангородом, было три гражданина Эстонии

Как сообщил член правления Lux Express Ингмар Роос, по предварительным данным, автобус столкнулся с снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.

Речь идет о рейсе Lux Express Таллинн - Санкт-Петербург, который отправился из Таллинна в 14:30. В момент аварии в автобусе находились 22 пассажира и водитель. Среди них - три гражданина Эстонии, 16 граждан России, два гражданина Германии, один гражданин Молдовы и один гражданин Польши.

В результате аварии погибли два пассажира. На данный момент нет информации о том, гражданами какой страны они были. В больницу Кингисеппа были доставлены 13 человек (11 пассажиров, водитель автобуса и водитель снегоуборочной машины).

Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров.

Один из пассажиров описал изданию «Фонтанка» момент аварии: «Маршрут из Таллинна. Но так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, ехали из Ивангорода конкретно на этом автобусе. Сама авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов. Просто резкий удар».

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти заявили, что 38-летний водитель снегоуборочного КАМАЗа допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Scania под управлением 49-летнего водителя. В числе госпитализированных - 11-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжелое.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности. Прокуратура Ленобласти организовала проверку.

Фото и видео с места ДТП можно посмотреть по данной ссылке.