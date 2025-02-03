Мама чемпионки Европы Нины Петрыкиной о жертвах дочери: у нее порой не было личной жизни

Она, скрестив пальцы, вместе со всей Эстонией в среду и пятницу с замиранием сердца следила за выступлениями дочери. И когда Нине удалось выполнить сложные прыжки, радость матери была неподдельной, ведь именно она знает, сколько труда, пота и слез стояло за этим моментом.

«Когда говорят, что это красивый спорт и всего три-четыре минуты на льду... За этим стоит невероятно много!» – сказала Мастерова в интервью ERR, намекая на то, как тяжело было ее дочери совмещать учебу и карьеру в большом спорте.

Эта работа частенько начиналась еще до восхода солнца. «Я поражалась, как она встает в пять или полшестого утра, поднимается с постели и бежит на тренировку в холодный ледовый дворец», – делится своим удивлением Мастерова.

И Нина работала на протяжении всего дня. «В школе даже во время перемен она тренировалась, затем снова бежала на каток, а потом возвращалась на уроки», – рассказала мать, отметив, что в этот период у ее дочери не было личной жизни.

«Но у меня было ощущение, что у нее была четкая цель... Я так горжусь ею», – призналась Наталья Мастерова, искренне радуясь успеху Нины.

Петрыкина на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне улучшила свой предыдущий личный рекорд на 13 очков и с результатом 208,18 стала чемпионкой. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова (198,61), а третьей стала бельгийка Нина Пинцарроне (191,44).