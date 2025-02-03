Более половины жителей Эстонии выступают против финансовой поддержки морских ветряных электростанций

На прошлой неделе правительство договорилось о проведении тендеров на строительство как морских, так и наземных ветряных электростанций в объеме двух тераватт-часов. По расчетам Минклимата, это соглашение означает, что на поддержку морских ветряных электростанций за 20 лет может быть потрачено 2,6 млрд евро. Институт социальных исследований опросил граждан Эстонии о том, что они думают о планах правительства по поддержке морских ветряных электростанций.

Респондентов спросили, поддерживают ли они идею о том, что государство выделит 2,6 млрд евро в течение 20 лет для обеспечения фиксированной цены для производителей морских ветряных электростанций. После вопроса также было добавлено пояснение, что в случае такой схемы поддержки государство платит производителям, если биржевая цена низкая, и возвращает деньги, если биржевая цена высока. 53 процента респондентов сказали «нет» или «скорее нет», 28 процентов «скорее да» или «да», а 19 процентов не имели своего мнения.