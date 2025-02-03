Согласно недавнему опросу Института социальных исследований, 53 процента респондентов не поддерживают план по поддержке производства электроэнергии на морских ветряных электростанциях на сумму до 2,6 млрд евро в течение 20 лет.
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Более половины жителей Эстонии выступают против финансовой поддержки морских ветряных электростанций
На прошлой неделе правительство договорилось о проведении тендеров на строительство как морских, так и наземных ветряных электростанций в объеме двух тераватт-часов. По расчетам Минклимата, это соглашение означает, что на поддержку морских ветряных электростанций за 20 лет может быть потрачено 2,6 млрд евро. Институт социальных исследований опросил граждан Эстонии о том, что они думают о планах правительства по поддержке морских ветряных электростанций.