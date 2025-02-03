В некоторых местных русскоязычных СМИ можно наблюдать довольно сильный скептицизм в отношении перехода на эстоноязычное школьное образование. Он часто строится на политической ангажированности и даже на анонимных письмах, пишет публицист Иван Макаров.
Наверное, нет надобности перечислять все плюсы владения эстонским языком; они настолько очевидны, что уже перестать надо ломиться в открытые ворота и получать в ответ перлы в стиле «а в Англии он не нужен». На Псковщине тоже не нужен, но это ведь разговор для тех, кто живет в Эстонии.
Мне всегда казалось неприличным то, что наши политики, сделав прекрасную карьеру благодаря знанию эстонского, прилагают столько усилий для обеспечения права своих избирателей не знать государственного языка. Долгие годы ту же линию гнули и в русскоязычной прессе, но ситуация в конце концов нормализовалась. Почти.
Последствия языковой анклавизации
В свое время в Эстонии надеялись, что на смену старшему поколению придет поголовно владеющая эстонским молодежь, но определенная языковая анклавизация этому помешала. Дети из русских садиков шли в русские школы и шло «воспроизводство невладения эстонским» под запугивания политиков - дескать, вас насильственно ассимилируют, а Яна Тоом вообще объявила, что эстонский вымрет. И ведь как метко выстрелила - до сих пор многие оправдывают незнание тем, что это «мертвый язык». Действительно, зачем всем учить латынь, a perditio tempus…
Но затем следовал выход на рынок труда или попытка сделать карьеру, и оказывалось, что владение государственным языком необходимо. Делавшие карьеру на раздорах политики объявляли это дискриминацией и русофобией, на самом же деле государственный язык является составной частью квалификации. Не хочу никого задеть, но без знания русского приезжающих в Россию таджиков и узбеков берут только дворниками, каменщиками и на прочие подсобные работы. Ни в академию наук, ни в банк их на работу не возьмут.
Чтобы ликвидировать вызванное незнанием языка квалификационное неравенство и языковую сегрегацию, Рийгикогу принял 12 декабря 2022 года поправки к закону, необходимые для перехода образования на государственный язык с целью предоставить всем живущим в Эстонии детям качественное образование на эстонском.
Что поможет без потери национальной идентичности влиться в культурное пространство страны, получив равные возможности получить высшее образование или найти хорошую работу. С целями все понятно, хотя их достижение - дело непростое.
Чтобы понять, почему лучшие намерения трактуются в СМИ и политических кругах неоднозначно, нужно в первую очередь помнить, кто был за переход, и кто - против. За принятие закона проголосовали 62 члена Рийгикогу, против - 16 депутатов: 14 центристов и два внефракционных депутата, будущая центристка Анастасия Коваленко-Кылварт и бывший центрист Михаил Стальнухин. То есть единая (слово то какое) политическая сила.
Неофициальные фавориты
Поэтому неудивительно, что во множестве оприходованных союзниками «Единой России» за десятилетия учреждений и в тех русскоязычных средствах массовой информации, где центристы являются завсегдатаями, скептицизм в отношении перехода более ощутим. Политики-центристы являются неофициальными фаворитами, например, в Rus.Delfi.
Когда мы говорим об освещении и толковании нашей русскоязычной прессой проблем межнациональных отношений, стоящих перед эстонским обществом много десятилетий, то для того, чтобы понять некоторый разнобой, необходимо делать поправку на обстоятельство, о котором по неписаным «правилам цеха» принято говорить лишь в кулуарах, да и то глухо.
Поэтому процитирую известную предпринимательницу и педагога Регину Бауэр, которая 24 января написала: «Я совершенно не понимаю, что происходит в Delfi - девять граждан России…».
Это обстоятельство несомненно налагает отпечаток и на степень понимания наших местных проблем, и на тональность их освещения.
Лично на меня произвела впечатление статья, опубликованная в Rus.Delfi 1 ноября 2024 года и озаглавленная «10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА / Психологические проблемы у детей появились из-за реформы и эстонского языка?». То есть уже в заголовке (бесплатную агитку заглавия читают все, сама статья платная) фактически заявляется, что эстонский язык вызывает у русских детей психические расстройства.
Автор публикации - Марина Бегункова, сравнительно недавно переселившаяся в Эстонию из Беларуси.
Идеологические пакости
В проводимых Rus.Delfi «наводящих опросах» на тему перехода я заметил даже обещание, что русские дети станут мстить эстонцам, когда вырастут. Инициаторы таких проектов не могут проконтролировать, кто и откуда пишет, реальные это люди или же труженики зарубежной «фабрики троллей». Через такую форму опроса можно вбрасывать любую идеологическую пакость, что мы и видим. И она авторов, судя по всему, устраивает.
Есть прецедент, который в этой статье обойти не получится, так как он свидетельствует о том, какие нешуточные страсти бурлят под пушистым ковром перехода. Козлом отпущения стала репортер Kanal 2 Керту Юккум за свой нашумевший репортаж из школы. На Юккум сорвали досаду и русскоязычные издания, и севшие в лужу центристские политики, причем волна осуждения нарастала как снежный ком.
Я тоже годами подвергался направленному хейту русскоязычных изданий, порой читая про себя по пять статей в неделю. Но случай с Юккум куда неприятнее, поскольку тут сыграла роль и национальность журналистки, на которую навалились всей массой.
На самом деле никто из дружно осудивших эстонскую журналистку русских коллег даже толком не знал, кто она и как до того дня работала. О человеке судят все-таки по совокупности его дел, а не казнят за один-единственный сюжет, в котором Юккум работала с присущей ей непосредственностью известного в сугубо эстонских кругах светского репортера, не учтя на свою беду политическую ситуацию вкупе со спецификой русской школы.
Увольнение как жертвоприношение
Видел я ту передачу, не было в ней злого умысла. И где теперь все те, кто любит пошуметь на тему свободы слова и прессы? Неужели непонятно, что на Kanal 2, которому наезды конкурентов всегда были «по барабану», было оказано давление со стороны коалиционных политиков, желавших погасить страсти вокруг своего судьбоносного проекта? Все это смахивало на человеческое жертвоприношение в доколумбовых культурах с целью умилостивить богов.
Даже приглашенная в передачу «Кофе+» юрист Ксения Кравченко в материале Rus.ERR с душераздирающим заголовком «Адвокат о скандальном репортаже в школах: даже подсудимым в лицо не суют камеру» (5 сентября 2025 года) была вынуждена признать, что «в случае с маленьким мальчиком разрешение на съемку было получено от бабушки». А что, бабушку тоже уволили?
После такой расправы у любого освещающего эту тему журналиста в голове появился на выходе лимитер, питаемый инстинктом профессионального самосохранения.
Но за рамками этого публикации Rus.ERR на тему перехода напоминали стиль Rus.Postimees (или наоборот) - спокойно изложенная информация, интервью с вовлеченными в процесс и отвечающими за него людьми, мнение специалистов плюс чисто человеческие моменты.
И если во мнении педагогов Дениса Преснецова и Андрея Канте всегда просвечивают их партийные связи, они тем не менее вполне профессионально оценивают сложности процесса перехода.
Я бы рекомендовал посмотреть сюжет Ульяны Кузьминой в новостной передаче АК+ за 26 января, где в семь с небольшим минут репортажа из школ поместилось наряду с проблемами и тем, как они решаются, много понятного и близкого каждому.