ИВАН МАКАРОВ Кто и зачем разжигает в СМИ неприязнь к эстонцам и их языку

Наверное, нет надобности перечислять все плюсы владения эстонским языком; они настолько очевидны, что уже перестать надо ломиться в открытые ворота и получать в ответ перлы в стиле «а в Англии он не нужен». На Псковщине тоже не нужен, но это ведь разговор для тех, кто живет в Эстонии.

Мне всегда казалось неприличным то, что наши политики, сделав прекрасную карьеру благодаря знанию эстонского, прилагают столько усилий для обеспечения права своих избирателей не знать государственного языка. Долгие годы ту же линию гнули и в русскоязычной прессе, но ситуация в конце концов нормализовалась. Почти.

Последствия языковой анклавизации

В свое время в Эстонии надеялись, что на смену старшему поколению придет поголовно владеющая эстонским молодежь, но определенная языковая анклавизация этому помешала. Дети из русских садиков шли в русские школы и шло «воспроизводство невладения эстонским» под запугивания политиков - дескать, вас насильственно ассимилируют, а Яна Тоом вообще объявила, что эстонский вымрет. И ведь как метко выстрелила - до сих пор многие оправдывают незнание тем, что это «мертвый язык». Действительно, зачем всем учить латынь, a perditio tempus…