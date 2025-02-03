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ЕЦБ снизил процентные ставки: приведет ли это к экономическому росту и сделает ли кредиты более доступными?

Перевод: Дмитрий Рая
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В четверг ЕЦБ снизил центральную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента.
В четверг ЕЦБ снизил центральную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента. Фото: Mihkel Maripuu

Европейский центральный банк снизил базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. Эксперты говорят, что этого было слишком мало и слишком поздно, чтобы привести в движение стагнирующую экономику.

К сожалению, снижение стоимости заемных средств также не происходит такими темпами, как ожидалось ранее. Если несколько месяцев назад денежные рынки ожидали, что базовая процентная ставка по жилищным кредитам, 6-месячный Euribor, снизится до 1,9 процента этим летом, то сейчас фьючерсные сделки показывают, что процентная ставка может остаться на уровне около 2,2 процента. Для эстонского заемщика жилищного кредита это означает, что при средней сумме кредита в 150 000 евро годовые процентные расходы будут на 300 евро выше, чем ожидалось ранее.

В четверг ЕЦБ снизил центральную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента. Эксперты полагают, что этого недостаточно для ускорения экономического роста в Европе, который в четвертом квартале прошлого года остался на прежнем уровне по сравнению с третьим кварталом.

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