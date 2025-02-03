ЕЦБ снизил процентные ставки: приведет ли это к экономическому росту и сделает ли кредиты более доступными?

К сожалению, снижение стоимости заемных средств также не происходит такими темпами, как ожидалось ранее. Если несколько месяцев назад денежные рынки ожидали, что базовая процентная ставка по жилищным кредитам, 6-месячный Euribor, снизится до 1,9 процента этим летом, то сейчас фьючерсные сделки показывают, что процентная ставка может остаться на уровне около 2,2 процента. Для эстонского заемщика жилищного кредита это означает, что при средней сумме кредита в 150 000 евро годовые процентные расходы будут на 300 евро выше, чем ожидалось ранее.