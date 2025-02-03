Столичные госгимназии снова начинают нанимать учителей

Пельгулиннаская госгимназия фокусируется на вопросах решения серьезных социальных проблем, а также на устойчивом развитии окружающей среды и демократии. «Если в первые годы мы приглашали учителей, готовых создавать совершенно новую школу, то теперь приглашаем подавать заявку и тех, кто раньше боялся прыгать в воду в неизвестном месте. Созданы структуры, сложилась приятная культура сотрудничества, и мы вступаем в более спокойную фазу развития, которая следует за предыдущей бурной творческой фазой», ​​- говорит Индрек Лиллемяги, директор Пельгулиннаской госгимназии.

Главенствущий принцип Тынисмяэской государственной гимназии - «Человек в городе», при этом внимание уделяется сбалансированному образованию, в котором в центре внимания находится человек, а также возможности использования открытого городского пространства как в реальном, природном, так и в социальном и гуманитарном плане.

«Цель состоит в том, чтобы предоставить вместе с хорошим общим средним образованием и навыки, необходимые для выживания в современном обществе, такие как самоанализ, расстановка приоритетов и планирование, разумное обучение и поддержание баланса в жизни. Наша цель не в том, чтобы учитель научил всему, а в том, чтобы каждый ученик учился», - подчеркивает директор гимназии Ало Сави, указывая на важность не только содержания обучения, но и развития личности.

Таллиннские государственные гимназии начали сотрудничество уже на этапе создания, и обучение началось в единой образовательной организационной структуре. Все три гимназии предназначены только для старших классов и предлагают учебную программу, включающую очень разнообразные факультативы, чтобы предоставить молодым людям максимально качественное высшее среднее образование, учитывающее индивидуальные интересы.

В то же время школы имеют широкую сеть партнеров по сотрудничеству, в которую входят организации и учреждения от компаний до высших учебных заведений, что должно обеспечить высокий уровень факультативных курсов и предоставить возможности, навыки и опыт гимназистам и из-за пределов образовательной среды.

Государственные гимназии Мустамяэ и Пельгулинна начали работать в учебных зданиях, построенных в 2023 году по проекту архитектурного бюро Arhitekt Must, Тынисмяэская государственная гимназия начала работать в охраняемом историческом здании школы, построенном по проекту Герберта Йохансона.