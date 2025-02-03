Столичные госгимназии снова начинают нанимать учителей
В 2023 году в Тынисмяэской, Мустамяэской и Пельгулиннской государственных гимназиях открылись только 10-е классы, и школы постепенно разрастаются. Осенью этого года три таллиннские государственные гимназии выйдут на свою полную мощность, а потому начинается третий и последний крупный набор персонала, к участию в котором приглашаются учителя разных предметов.
Осенью этого года, когда в школах начнется третий набор старшеклассников и школы выйдут на полную мощность своей работы, в государственных гимназиях Мустамяэ и Пельгулинна будет 1080 ученических мест, а в Тынисмяэской государственной средней школе - 480. В рамках начинающегося сейчас поиска учителей всего в три гимназии будет нанято несколько десятков учителей, которые начнут работу осенью, в начале третьего учебного года этих гимназий.
Учитывая проблемы нехватки и преемственности учителей, столичные госгимназии сознательно сделали упор на развитие организационной культуры и поддержку учителей. По словам руководителей гимназий, в число нынешних сотрудников входят учителя с многолетним опытом, а также начинающие учителя, а также несколько тех работников, кто сменил профессию, решив стать учителями именно из-за открытия в столице госгимназий.
Целью Мустамяэской госгимназии является практическое обучение в области естественных и реальных наук, предпринимательства и благосостояния. «За первые два года нам удалось создать очень профессиональную команду, которой нравится работать с молодежью. Для нас было важно ежедневно наблюдать лучшие преподавательские практики в школе, не только исходя из опыта других школ, но и с учетом последних тенденций в области менеджмента и гигиены труда в деловом мире с точки зрения поддержки сотрудников», - рассказывает Райно Либлик, директор Мустамяэской государственной гимназии.
Пельгулиннаская госгимназия фокусируется на вопросах решения серьезных социальных проблем, а также на устойчивом развитии окружающей среды и демократии. «Если в первые годы мы приглашали учителей, готовых создавать совершенно новую школу, то теперь приглашаем подавать заявку и тех, кто раньше боялся прыгать в воду в неизвестном месте. Созданы структуры, сложилась приятная культура сотрудничества, и мы вступаем в более спокойную фазу развития, которая следует за предыдущей бурной творческой фазой», - говорит Индрек Лиллемяги, директор Пельгулиннаской госгимназии.
Главенствущий принцип Тынисмяэской государственной гимназии - «Человек в городе», при этом внимание уделяется сбалансированному образованию, в котором в центре внимания находится человек, а также возможности использования открытого городского пространства как в реальном, природном, так и в социальном и гуманитарном плане.
«Цель состоит в том, чтобы предоставить вместе с хорошим общим средним образованием и навыки, необходимые для выживания в современном обществе, такие как самоанализ, расстановка приоритетов и планирование, разумное обучение и поддержание баланса в жизни. Наша цель не в том, чтобы учитель научил всему, а в том, чтобы каждый ученик учился», - подчеркивает директор гимназии Ало Сави, указывая на важность не только содержания обучения, но и развития личности.
Таллиннские государственные гимназии начали сотрудничество уже на этапе создания, и обучение началось в единой образовательной организационной структуре. Все три гимназии предназначены только для старших классов и предлагают учебную программу, включающую очень разнообразные факультативы, чтобы предоставить молодым людям максимально качественное высшее среднее образование, учитывающее индивидуальные интересы.
В то же время школы имеют широкую сеть партнеров по сотрудничеству, в которую входят организации и учреждения от компаний до высших учебных заведений, что должно обеспечить высокий уровень факультативных курсов и предоставить возможности, навыки и опыт гимназистам и из-за пределов образовательной среды.
Государственные гимназии Мустамяэ и Пельгулинна начали работать в учебных зданиях, построенных в 2023 году по проекту архитектурного бюро Arhitekt Must, Тынисмяэская государственная гимназия начала работать в охраняемом историческом здании школы, построенном по проекту Герберта Йохансона.