У Кристьяна Ильвеса подрастает смена? 15-летний двоеборец выполнил норматив для участия в Кубке мира

В минувшие выходные молодые эстонские двоеборцы приняли участие в этапе Континентального кубка в Лиллехаммере. 15-летний Рууберт Тедер завершил сегодняшний старт по методу Гундерсена на 40-м месте, заработав очко в зачете COC и выполнив норматив для участия в соревнованиях Кубка мира.
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«Сегодня мы соревновались на трамплине HS138. Поскольку в Эстонии нет таких больших трамплинов, у ребят мало опыта на подобных объектах. Тем не менее они выложились на максимум – никто не испугался и не сдался», – отметил тренер Андрус Ильвес в пресс-релизе.
«Сегодня прыжок у Рууберта получился лучшим. На лыжной трассе все трое – Рууберт, Карел Пастарус и Фред Густавсон – показали примерно равные результаты. Было приятно видеть, что они боролись до конца и не сдавались. Интересно, что на третий соревновательный день, несмотря на усталость, они показали свои самые лучшие скорости», – отметил тренер.
«Очень вдохновляющая картина - что они смогли так выложиться. Рууберт ушел на трассу на пять секунд раньше, чем Карел Пастарус, добившийся успеха накануне. Они шли вместе до самой финишной борьбы. Фред немного отстал, но в целом все они близки по уровню. Никогда не знаешь, кто окажется лучшим – в один день один, в другой день другой. Именно конкуренция позволяет им расти», – добавил Андрус Ильвес.
Спортсмены, выступавшие в Лиллехаммере, входят в молодежную команду Graanul Invest, созданную в 2022 году. «Федерация вместе с партнерами последовательно вкладывается в развитие нового поколения двоеборцев, и приятно видеть первые положительные результаты на пути их роста. Эти достижения дают надежду, что в будущем мы сможем увидеть новых эстонских двоеборцев мирового уровня», – заявил руководитель по двоеборью и прыжкам с трамплина Эстонского лыжного союза Раунo Лойт.
Для участия в Кубке мира спортсмены должны в течение последних двух лет набрать хотя бы одно очко в зачете Континентального кубка (COC). Рууберт Тедер (15 лет) стал самым молодым эстонским спортсменом, выполнившим норматив для участия в этой серии соревнований.
Карел Пастарус, который набрал очки вчера, на год старше Рууберта Тедера – ему 16 лет. Кстати, нынешний лучший эстонский двоеборец Кристьян Ильвес также заработал своё первое очко в зачёте Континентального кубка в 16-летнем возрасте.
«После выходных в Лиллехаммере у ребят заметно возросли желание тренироваться и мотивация. Они осознают свои слабые стороны и готовы упорно работать. Однако выполнение норматива для Кубка мира не означает, что они сразу начнут выступать в этой серии. Сначала необходимо регулярно занимать очковые позиции в соревнованиях Континентального кубка», – подытожил Ильвес.
«Молодые спортсмены сделали важные шаги в своей карьере, и мы надеемся, что уже на этапе Кубка мира в Отепя в 2026 году они смогут помериться силами с лучшими двоеборцами мира», – добавил Раунo Лойт.