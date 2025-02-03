У Кристьяна Ильвеса подрастает смена? 15-летний двоеборец выполнил норматив для участия в Кубке мира

«Сегодня мы соревновались на трамплине HS138. Поскольку в Эстонии нет таких больших трамплинов, у ребят мало опыта на подобных объектах. Тем не менее они выложились на максимум – никто не испугался и не сдался», – отметил тренер Андрус Ильвес в пресс-релизе.

«Сегодня прыжок у Рууберта получился лучшим. На лыжной трассе все трое – Рууберт, Карел Пастарус и Фред Густавсон – показали примерно равные результаты. Было приятно видеть, что они боролись до конца и не сдавались. Интересно, что на третий соревновательный день, несмотря на усталость, они показали свои самые лучшие скорости», – отметил тренер.

«Очень вдохновляющая картина - что они смогли так выложиться. Рууберт ушел на трассу на пять секунд раньше, чем Карел Пастарус, добившийся успеха накануне. Они шли вместе до самой финишной борьбы. Фред немного отстал, но в целом все они близки по уровню. Никогда не знаешь, кто окажется лучшим – в один день один, в другой день другой. Именно конкуренция позволяет им расти», – добавил Андрус Ильвес.

Рууберт Тедер. Фото: Andri Tallo