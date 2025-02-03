Вступление в силу предлагаемых поправок к Закону о церквях и приходах Эстонской Республики по сути означало бы закрытие монастыря Куремяэ, пишет настоятельница монастыря Куремяэ Филарета Калачова в открытом письме Рийгикогу и министрам.
Игуменья Филарета: инициаторы поправок к Закону о церквях заставляют нас совершить каноническое преступление (5)
«Нам понятна цель законопроекта - заставить ЭПЦ МП сменить юрисдикцию и перейти под покровительство Константинополя. И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными», - пишет Филарета Калачова.
По ее словам, юридической стороной документа занимаются юристы. «Мы простые монахи, никогда не лукавили с власть имущими, и сейчас говорим и вам и обществу то же самое - мы в своей позиции честны и перед Богом, и перед людьми»,- отмечает настоятельница монастыря Куремяэ.
Она поясняет, что в 90-е годы монастырь полностью отказался от всего имущества, бескомпромиссно и без претензий все отдал государству ради духовной связи с Материнскою Церковью.
«Мы всегда выполняем условия заключенного в то время договора. Без сомнений вы прекрасно понимаете - утверждая поправки к Закону, вы ставите монастырь вне Закона, давая на выбор только два варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация - вы прекрасно понимаете, что своими действиями вы фактически закрываете монастырь. Воистину вы хотите войти в историю как парламентарии, насильно прекратившие существование известного более сотни лет женского Православного монастыря Эстонии?» - обращается Филарета Калачова к депутатам Рийгикогу.
По ее словам, не может не удивлять позиция государства, возлагающего ответственность за создавшееся положение на монастырских насельниц, делая их ответственными за решения, которые принимают политики.
«Мы ушли из мира, мы далеки от политических проблем, живем вне политики служа Богу молитвой и трудом, а нас буквально втягивают в политику и обвиняют в нежелании вести диалог», - говорится в обращении настоятельницы монастыря.
Она считает, что инициаторы законопроекта заставляют церковь совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем.
«Ответим словами древнего мудреца Сократа: "Платон мне друг, но истина дороже". На всю неправду в отношении нашей Святой и любимой обители мы, насельницы, смиренно отвечаем: Бог вам судья!...», - говорится в письме, подписанном игуменьей Филаретой с сестрами.
В конце января правительство Эстонии утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.
В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.
Глава Совета церквей Эстонии, архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма заявил Rus.Postimees, что у совета нет оснований сомневаться в том, что правительство Эстонии заботится о благополучии страны. «Я считаю, в данном случае инициатива направлена на обеспечение безопасности Эстонии и предотвращение возможных угроз», - сказал Вийльма.
«Угроза на нашей восточной границе реальна, и я рад, что по этому вопросу все парламентские партии Эстонии сходятся во мнении. Есть различия в видении защиты от угроз, но это часть демократии. Я не верю и не хочу верить, что речь в первую очередь о поиске политической выгоды для какой-то партии. Я так это не вижу», - сказал архиепископ.