«Нам понятна цель законопроекта - заставить ЭПЦ МП сменить юрисдикцию и перейти под покровительство Константинополя. И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными», - пишет Филарета Калачова.

По ее словам, юридической стороной документа занимаются юристы. «Мы простые монахи, никогда не лукавили с власть имущими, и сейчас говорим и вам и обществу то же самое - мы в своей позиции честны и перед Богом, и перед людьми»,- отмечает настоятельница монастыря Куремяэ.

Она поясняет, что в 90-е годы монастырь полностью отказался от всего имущества, бескомпромиссно и без претензий все отдал государству ради духовной связи с Материнскою Церковью.

«Мы всегда выполняем условия заключенного в то время договора. Без сомнений вы прекрасно понимаете - утверждая поправки к Закону, вы ставите монастырь вне Закона, давая на выбор только два варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация - вы прекрасно понимаете, что своими действиями вы фактически закрываете монастырь. Воистину вы хотите войти в историю как парламентарии, насильно прекратившие существование известного более сотни лет женского Православного монастыря Эстонии?» - обращается Филарета Калачова к депутатам Рийгикогу.

По ее словам, не может не удивлять позиция государства, возлагающего ответственность за создавшееся положение на монастырских насельниц, делая их ответственными за решения, которые принимают политики.