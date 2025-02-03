Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу Olerex и члена ее правления

В ноябре прошлого года решением Госсуда вступило в силу решение, содержащееся в административном акте Департамента окружающей среды, которым Olerex была признана виновной в невыполнении обязательства по доле биотоплива в 2022 году. Согласно обвинительному заключению по уголовному делу, направленному в Тартуский уездный суд в пятницу, Андрес Линнас обязал сотрудников Olerex предоставить Департаменту окружающей среды и Налогово-таможенному департаменту ложную информацию о топливе, которое прибыло в Эстонию в декабре 2022 года, сделав это в интересах компании.

Доказательства, собранные в ходе досудебного производства, показывают, что Olerex предоставила властям информацию о том, будто в Эстонию было ввезено 9 000 тонн дизельного топлива, произведенного на основе возобновляемого сырья, но согласно данным, собранным в ходе уголовного производства, это было дизельное топливо ископаемого происхождения, о чем знали Olerex и члены его правления.

Герд Раудсепп, окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям, заявил, что, согласно обвинительному заключению, цель предоставления ложной информации заключалась в том, чтобы создать впечатление, будто Olerex выполнила обязательство по доле биотоплива к 2022 году.