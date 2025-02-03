Окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям направила в суд уголовное дело, в котором обвиняет компанию AS Olerex и члена ее правления Андреса Линнаса в предоставлении ложных данных.
Прокуратура направила в суд обвинительное заключение по делу Olerex и члена ее правления
В ноябре прошлого года решением Госсуда вступило в силу решение, содержащееся в административном акте Департамента окружающей среды, которым Olerex была признана виновной в невыполнении обязательства по доле биотоплива в 2022 году. Согласно обвинительному заключению по уголовному делу, направленному в Тартуский уездный суд в пятницу, Андрес Линнас обязал сотрудников Olerex предоставить Департаменту окружающей среды и Налогово-таможенному департаменту ложную информацию о топливе, которое прибыло в Эстонию в декабре 2022 года, сделав это в интересах компании.
Доказательства, собранные в ходе досудебного производства, показывают, что Olerex предоставила властям информацию о том, будто в Эстонию было ввезено 9 000 тонн дизельного топлива, произведенного на основе возобновляемого сырья, но согласно данным, собранным в ходе уголовного производства, это было дизельное топливо ископаемого происхождения, о чем знали Olerex и члены его правления.
Герд Раудсепп, окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям, заявил, что, согласно обвинительному заключению, цель предоставления ложной информации заключалась в том, чтобы создать впечатление, будто Olerex выполнила обязательство по доле биотоплива к 2022 году.
«По данным прокуратуры, собранные в ходе уголовного производства доказательства показывают, что Olerex еще в конце 2022 года узнала, что в Эстонию в цистерне прибудет обычное дизельное топливо. Несмотря на это, согласно обвинительному заключению, компания предоставила ложную информацию о поступившем в январе 2023 года топливе, в результате чего Olerex получила финансовую выгоду, так как тем самым освободилась от расходов, необходимых для выполнения требования о доле биотоплива. По мнению прокуратуры, оценка судом содержания обвинительного заключения и доказательств неизбежна», - добавил Раудсепп.
Райнер Вакра, генеральный директор Департамента окружающей среды, заявил, что требование относительно доли биотоплива призвано сделать топливный бизнес более экологически чистым. «Незаконные получения дохода за счет окружающей среды не должны сходить с рук. Точно так же сокрытие неисполнения своих обстоятельств и предоставление ложной информации должно стоить дорого», - сказал Вакра.
Досудебное производство вел Департамент окружающей среды в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией, уголовное производство вела окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям.
Оливер Няэс, адвокат, представляющий интересы Olerex, заявил в комментарии, присланном в Postimees, что обвинение не обосновано. По словам Няэса, Андрес Линнас не отдавал распоряжений от своего имени или от имени Olerex предоставить государству ложную информацию. Оливер Няэс выразил удовлетворение в связи с тем, что дело наконец дошло до суда, где обвинения могут быть сняты.