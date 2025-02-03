Хотя большинство попыток мошенников не приводят к финансовым потерям, некоторые респонденты потеряли деньги из-за мошенничества.

«Исследование, проведенное Norstat, показало, что 3% жителей Эстонии потеряли из-за мошенничества до 1000 евро. При этом 1% респондентов заявили, что потеряли из-за мошенника четырехзначную сумму», – говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

По словам Вейко Кийка, наибольшая доля жертв мошенничества приходится на людей в возрасте за пятьдесят – 7% из них потеряли деньги. За ними следуют молодые люди в возрасте 18-29 лет (5%), в то время как в возрасте от 30 до 50 лет лишь 2% людей стали жертвами мошенничества, приведшего к потере денег.

По его словам, хотя чаще всего встречи с аферистами не приводят к финансовым потерям, в прошлом году мошенники были очень активны. Две трети респондентов признались, что в прошлом году получали звонки от мошенников, половина – электронные письма, 36% – СМС от мошенников, а четверть – сообщения в социальных сетях.