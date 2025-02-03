Финансовый регулятор США по защите прав потребителей (CFPB) требует от основанной эстонскими предпринимателями и зарегистрированной на Лондонской бирже компании Wise выплатить около 2,5 миллиона долларов «за ряд незаконных действий», в том числе за вводящую в заблуждение рекламу.
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Власти США требуют от Wise миллионы долларов штрафа
По данным Financial Times, регулятор предписал Wise выплатить штраф в размере двух миллионов долларов, плюс компенсации клиентам на общую сумму 450 тысяч долларов за некорректное информирование о комиссиях и курсах валют в рекламных материалах.