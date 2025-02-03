Страница новостей ERR на русском языке была скопирована мошенниками. Читателей заманивают через эту очень похожую на портал Rus.ERR страницу переходить на платформу, позволяющую «заработать миллион» за считаные дни. На этот раз зарабатывать якобы приглашает экс-президент Эстонии. Рассказываем, на что нужно обратить внимание!
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Экс-президент Эстонии учит, как заработать миллион за несколько дней? Мошенники придумывают новые схемы обмана
О том, что мошенники подделывают новостные порталы, мы уже не раз писали, но поток мошеннических схем не иссякает. В последнее время в соцсетях появляется реклама различных ресурсов, визуально напоминающих портал Rus.ERR.