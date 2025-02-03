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Экс-президент Эстонии учит, как заработать миллион за несколько дней? Мошенники придумывают новые схемы обмана

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Радиодом ERR на улице Гонсиори, Таллинн.
Радиодом ERR на улице Гонсиори, Таллинн. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Страница новостей ERR на русском языке была скопирована мошенниками. Читателей заманивают через эту очень похожую на портал Rus.ERR страницу переходить на платформу, позволяющую «заработать миллион»​ за считаные дни. На этот раз зарабатывать якобы приглашает экс-президент Эстонии. Рассказываем, на что нужно обратить внимание!

О том, что мошенники подделывают новостные порталы, мы уже не раз писали, но поток мошеннических схем не иссякает. В последнее время в соцсетях появляется реклама различных ресурсов, визуально напоминающих портал Rus.ERR. 

Будьте осторожны: при переходе по таким ссылкам ваш компьютер может подхватить вирус и вы можете стать жертвой мошенников.

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