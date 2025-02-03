Мошенники создали фейковый сайт ERR. Руководитель редакции новостей: впервые об этом слышу!

Страница новостей ERR на русском языке была скопирована мошенниками. Читателей заманивают через эту очень похожую на портал Rus.ERR страницу переходить на платформу, позволяющую «заработать миллион»​ за считаные дни. На этот раз зарабатывать якобы приглашает экс-президент Эстонии. Рассказываем, на что нужно обратить внимание!