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Алвар Йоханнес Алев занял второе место на этапе Ski Classics

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Алвар Йоханнес Алев (слева).
Алвар Йоханнес Алев (слева). Фото: @dobbiacocortina/Instagram

Пока остальные представители сборной Эстонии выступали на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в итальянском Коне, Алвар Йоханнес Алев принял участие в 31-километровом марафоне Dobbiaco-Cortina, который входит в серию Ski Classics Challengers. В напряженной борьбе на финише он занял второе место.

31-летний Алев уступил победителю марафона вольным стилем, финну Лаури Лепистё, всего 0,8 секунды. Третьим финишировал итальянец Паоло Фантон (+1,4), а четвертым – швед Йоханнес Эклеф (+1,5).

31-летний Алвар Йоханнес Алев уступил победителю марафона вольным стилем, финну Лаури Лепистё, всего 0,8 секунды. Третьим финишировал итальянец Паоло Фантон (+1,4), а четвертым – швед Йоханнес Эклеф (+1,5).

Обычно дистанция марафона составляет 35 километров, однако из-за снежных условий ее сократили до 31 километра. Классический марафон в Dobbiaco-Cortina, который обычно проходит на дистанции 42 километра, также был сокращен до 31 километра в этом году.

Перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Тронхейме (Норвегия), запланирован еще один этап Кубка мира. С 14 по 16 февраля спортсмены будут соревноваться в шведском Фалуне. В программе этапа классический спринт, гонка на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом и масс-старт на 20 километров вольным стилем. Чемпионат мира стартует в Тронхейме 26 февраля.

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