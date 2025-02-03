Алвар Йоханнес Алев занял второе место на этапе Ski Classics

Обычно дистанция марафона составляет 35 километров, однако из-за снежных условий ее сократили до 31 километра. Классический марафон в Dobbiaco-Cortina, который обычно проходит на дистанции 42 километра, также был сокращен до 31 километра в этом году.

Перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Тронхейме (Норвегия), запланирован еще один этап Кубка мира. С 14 по 16 февраля спортсмены будут соревноваться в шведском Фалуне. В программе этапа классический спринт, гонка на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом и масс-старт на 20 километров вольным стилем. Чемпионат мира стартует в Тронхейме 26 февраля.