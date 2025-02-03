Власти Греции направили на остров Санторини спецподразделения, спасательные команды, дроны и палатки - на случай возможного катастрофического землетрясения после зафиксированных ранее слабых подземных толчков.
Для подписчиков
Греческий райский остров готовится к разрушительному землетрясению
В связи с угрозой цунами, которое может возникнуть после землетрясения, жителям и туристам рекомендовано избегать прибрежных зон и заброшенных зданий. Также людей попросили опустошить бассейны и воздержаться от массовых мероприятий в закрытых помещениях. В качестве превентивной меры все школы острова сегодня закрыты, сообщает The Guardian.