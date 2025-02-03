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Греческий райский остров готовится к разрушительному землетрясению

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Санторини.
Санторини. Фото: ARIS OIKONOMOU

Власти Греции направили на остров Санторини спецподразделения, спасательные команды, дроны и палатки - на случай возможного катастрофического землетрясения после зафиксированных ранее слабых подземных толчков.

В связи с угрозой цунами, которое может возникнуть после землетрясения, жителям и туристам рекомендовано избегать прибрежных зон и заброшенных зданий. Также людей попросили опустошить бассейны и воздержаться от массовых мероприятий в закрытых помещениях. В качестве превентивной меры все школы острова сегодня закрыты, сообщает The Guardian. 

«Ничего нельзя исключать, - сказал профессор сейсмологии Университета Аристотеля в Салониках Костас Папазахос. - Именно поэтому были введены меры предосторожности, чтобы минимизировать последствия возможного сильного землетрясения». 

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