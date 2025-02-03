Студенты ошеломлены: с 2025 года во всех высших учебных заведениях отменяется стипендия за успехи в учебе. Этот шаг, являющийся частью плана по сокращению государственных расходов, особенно сильно ударит по тем, кто не мог позволить себе учебу без финансовой помощи.
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В результате сокращения расходов студенты лишились стипендий за успехи в учебе
По имеющейся у Postimees информации, в начале января студенты получили письмо, в котором сообщалось, что из-за государственных сокращений в сфере высшего образования с 2025 года во всех вузах отменяется стипендия за успехи в учебе, и начиная с весеннего семестра подать заявку на эту стипендию больше нельзя.