В результате сокращения расходов студенты лишились стипендий за успехи в учебе

По имеющейся у Postimees информации, в начале января студенты получили письмо, в котором сообщалось, что из-за государственных сокращений в сфере высшего образования с 2025 года во всех вузах отменяется стипендия за успехи в учебе, и начиная с весеннего семестра подать заявку на эту стипендию больше нельзя.