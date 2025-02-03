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В результате сокращения расходов студенты лишились стипендий за успехи в учебе

Перевод: Ева Ойжинская
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Председатель студенческого совета Таллиннского университета Кярт Каасик-Ааслав признала, что решение об отмене стипендий за успехи в учебе стало для них неожиданностью.
Председатель студенческого совета Таллиннского университета Кярт Каасик-Ааслав признала, что решение об отмене стипендий за успехи в учебе стало для них неожиданностью. Фото: Tairo Lutter

Студенты ошеломлены: с 2025 года во всех высших учебных заведениях отменяется стипендия за успехи в учебе. Этот шаг, являющийся частью плана по сокращению государственных расходов, особенно сильно ударит по тем, кто не мог позволить себе учебу без финансовой помощи.

По имеющейся у Postimees информации, в начале января студенты получили письмо, в котором сообщалось, что из-за государственных сокращений в сфере высшего образования с 2025 года во всех вузах отменяется стипендия за успехи в учебе, и начиная с весеннего семестра подать заявку на эту стипендию больше нельзя.

«Студентам и так сейчас очень тяжело в финансовом плане, поэтому даже небольшая стипендия за успехи в учебе - это важный источник дохода», - сказал студент Тартуской высшей школы здравоохранения, пожелавший остаться анонимным. По его словам, чтобы получить эту стипендию, пришлось очень стараться.

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