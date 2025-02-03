Райнер Ууккиви, директор по продажам Longo Group, крупнейшего продавца подержанных автомобилей в странах Балтии, считает, что в дополнение к резкому спаду продаж автомобилей в начале этого года многие автовладельцы могут начать продавать свои автомобили в Латвию и Литву, чтобы получить возврат регистрационных сборов.
Эксперт: в Эстонии рухнули продажи подержанных автомобилей
«Если в конце прошлого десятилетия повышение акциза на алкоголь привело к масштабной приграничной торговле, то теперь налог на автомобили может увеличить экспорт подержанных машин в Латвию и Литву. Тогда в Латвию шли только налоги, теперь пойдут и машины жителей Эстонии», - прогнозирует Ууккиви.
Как закон о налоге на моторные транспортные средства, так и требования ЕС предусматривают, что если автомобиль продан за границу, то есть исключен из эстонского дорожного регистра, то определенную часть регистрационного сбора можно получить обратно.
«В Эстонии могут появиться десятки таких компаний, готовых начать посредническую деятельность по продаже подержанных автомобилей на латвийском, литовском или даже финском рынках», - прогнозирует Ууккиви.
Согласно закону, возможность возврата регистрационного сбора вступит в силу с 1 июля этого года. К этому времени Министерство финансов должно будет разработать точную процедуру, в соответствии с которой люди смогут подать заявление на возврат денег.
Согласно закону, возврат не будет осуществляться на сумму менее 300 евро. Если автомобиль зарегистрирован в Эстонии менее года, то основная регистрационная пошлина в размере 150 евро для легковых автомобилей и 300 евро для грузовых автомобилей полной массой до 3,5 тонны не возвращается.
Возвращаемый регистрационный сбор рассчитывается в день снятия транспортного средства с учета по первоначальным тарифам, действовавшим на момент уплаты сбора. Возврат средств будет осуществляться только за автомобили возрастом до 10 лет.
За первые три недели января этого года покупки автомобилей в Эстонии резко сократились - по данным Департамента транспорта, было продано в два с половиной раза меньше подержанных легковых автомобилей, чем в то же время в прошлом году.
Еще большее падение наблюдается в отношении подержанных автомобилей, впервые зарегистрированных в Эстонии, где количество сделок сократилось более чем в три раза. По мнению Ууккиви, такой же спад продолжится и в феврале.
«Несмотря на новый налог, люди не отказываются от покупки автомобилей, и рынок, скорее всего, нормализуется к лету», - пояснил он.
Как считает представитель Longo, ежегодный налог на продаваемые ими автомобили в основном составляет от 50 до 200 евро, а единовременный регистрационный сбор обычно не превышает 1000 евро.