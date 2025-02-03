Эксперт: в Эстонии рухнули продажи подержанных автомобилей

«Если в конце прошлого десятилетия повышение акциза на алкоголь привело к масштабной приграничной торговле, то теперь налог на автомобили может увеличить экспорт подержанных машин в Латвию и Литву. Тогда в Латвию шли только налоги, теперь пойдут и машины жителей Эстонии», - прогнозирует Ууккиви.

Как закон о налоге на моторные транспортные средства, так и требования ЕС предусматривают, что если автомобиль продан за границу, то есть исключен из эстонского дорожного регистра, то определенную часть регистрационного сбора можно получить обратно.

«В Эстонии могут появиться десятки таких компаний, готовых начать посредническую деятельность по продаже подержанных автомобилей на латвийском, литовском или даже финском рынках», - прогнозирует Ууккиви.

Согласно закону, возможность возврата регистрационного сбора вступит в силу с 1 июля этого года. К этому времени Министерство финансов должно будет разработать точную процедуру, в соответствии с которой люди смогут подать заявление на возврат денег.

Согласно закону, возврат не будет осуществляться на сумму менее 300 евро. Если автомобиль зарегистрирован в Эстонии менее года, то основная регистрационная пошлина в размере 150 евро для легковых автомобилей и 300 евро для грузовых автомобилей полной массой до 3,5 тонны не возвращается.