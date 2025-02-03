За поцелуй испанской футболистки экс-глава Королевской испанской футбольной федерации может получить до 2,5 лет тюрьмы

Эрмосо была шокирована поступком, разгорелся скандал. Рубиалес, угодивший под шквал критики, был вынужден подать в отставку.

В октябре дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на три года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Сейчас начался судебный процесс над Рубиалесом за роковой поцелуй.

Эрмосо требует запретить бывшему функционеру приближаться к ней ближе чем на 500 м. Более того, Рубиалес может получить наказание в виде 2,5 лет лишения свободы – прокуратура требует для него наказания виде 2,6 лет заключения за «поцелуй без согласия и предполагаемое последующее принуждение».

Принуждение заключакется в том, что Рубиалес пытался замять скандал и склонить Эрмосо к сотрудничеству. За попытки такого воздействия на скамье подсудимых оказались также бывший тренер сборной Испании Альберт Луке, бывший тренер женской сборной Хорхе Вильда и бывший менеджер по маркетингу RFEF Рубен Ривера – для них требуют полтора года тюремного заключения за «действия по принуждению».

Сейчас разбирательство только начинается: задаются предварительные вопросы, заслушиваются первые свидетели.