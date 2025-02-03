В то время как в еврозоне рост цен ускорился, в Эстонии он резко замедлился

Среди тех стран еврозоны данными по которым располагает Eurostat, в январе инфляция была выше всего в Хорватии (5 процентов), Бельгии (4,4 процента) и Словакии (4,1 процента), сообщила служба Eurostat.

Инфляция была ниже всего в Ирландии (1,5 процента) и Финляндии (1,6 процента). В Латвии она составила три процента, а в Литве 3,4 процента.

В январе инфляцию еврозоны поощряли более всего цены на услуги (рост 3,9 процента). За ними следовали цены на продукты питания, напитки и табачные изделия (2,3 процента) и промышленные товары (1,8 процента).