Согласно экспресс-оценке Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в январе по сравнению с декабрем выросла на 0,1 процентных пункта до 2,5 процента, а в Эстонии упала на 1,3 процентных пункта с 4,1 до 2,8 процента.
В то время как в еврозоне рост цен ускорился, в Эстонии он резко замедлился
Среди тех стран еврозоны данными по которым располагает Eurostat, в январе инфляция была выше всего в Хорватии (5 процентов), Бельгии (4,4 процента) и Словакии (4,1 процента), сообщила служба Eurostat.
Инфляция была ниже всего в Ирландии (1,5 процента) и Финляндии (1,6 процента). В Латвии она составила три процента, а в Литве 3,4 процента.
В январе инфляцию еврозоны поощряли более всего цены на услуги (рост 3,9 процента). За ними следовали цены на продукты питания, напитки и табачные изделия (2,3 процента) и промышленные товары (1,8 процента).